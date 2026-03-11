menu hamburguer
Copa do Mundo

Alphonso Davies deixa jogo do Bayern chorando e preocupa para Copa do Mundo

Aos 25 anos, lateral é capitão e destaque da seleção canadense

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
13:15
Alphonso Davies coloca a camisa no rosto ao deixar campo chorando após sofrer lesão (Foto: Marco Bertorello / AFP)
imagem cameraAlphonso Davies coloca a camisa no rosto ao deixar campo chorando após sofrer lesão (Foto: Marco Bertorello / AFP)
Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern de Munique e grande astro da seleção canadense, sofreu mais uma lesão, em jogo da Champions League realizado nessa terça-feira (11), e gera preocupação para a Copa do Mundo. De acordo com o clube alemão, há suspeita de que o jogador tenha sofrido nova contusão muscular na parte posterior da coxa direita, mesmo local que lesionou 17 dias antes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atleta entrou no intervalo da vitória dos bávaros sobre a Atalanta por 6 a 1, partida de ida das oitavas de final disputada na Itália, e passou apenas 26 minutos em campo antes de sentir dores ao iniciar um pique. Ainda assim, contribuiu com uma assistência e bom desempenho. Davies deixou o campo chorando e foi consolado pelo técnico Vincent Kompany e seus companheiros.

A boa notícia é que o jogador de 25 anos apareceu andando normalmente na chegada a Munique. Apesar de não parecer uma lesão grave, o cenário preocupa pela recorrência: o canadense sofre contusões com frequência assustadora nas últimas temporadas. Com isso, é improvável saber em que condições chegará à Copa do Mundo, com início em junho.

Histórico de lesões de Alphonso Davies

TemporadaLesõesDias perdidosJogos perdidos

2025/26

4

68

12

2024/25

3

254

37

2023/24

1

22

4

2022/23

4

71

10

2021/22

5

144

27

2020/21

1

47

9

2019/20

0

0

0

2018/19

1

29

4

Davies é esperança do Canadá na Copa do Mundo

Protagonista da sua geração, Davies ajudou a levar o Canadá à Copa do Mundo de 2022, a segunda disputada em sua história. Um dos três países anfitriões, os norte-americanos estão no Grupo B do torneio deste ano, ao lado de Catar, Suíça e uma equipe que ainda será definida. Mesmo jovem, o lateral já é o capitão canadense e sua presença no Mundial será fundamental. Por outro lado, o time também conta com outros destaques do futebol europeu como Jonathan David, da Juventus.

Alphonso Davies - Canadá
Alphonso Davies em ação pela seleção canadense (Foto: Divulgação / Canada Soccer)

