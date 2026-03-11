Alphonso Davies deixa jogo do Bayern chorando e preocupa para Copa do Mundo
Aos 25 anos, lateral é capitão e destaque da seleção canadense
Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern de Munique e grande astro da seleção canadense, sofreu mais uma lesão, em jogo da Champions League realizado nessa terça-feira (11), e gera preocupação para a Copa do Mundo. De acordo com o clube alemão, há suspeita de que o jogador tenha sofrido nova contusão muscular na parte posterior da coxa direita, mesmo local que lesionou 17 dias antes.
O atleta entrou no intervalo da vitória dos bávaros sobre a Atalanta por 6 a 1, partida de ida das oitavas de final disputada na Itália, e passou apenas 26 minutos em campo antes de sentir dores ao iniciar um pique. Ainda assim, contribuiu com uma assistência e bom desempenho. Davies deixou o campo chorando e foi consolado pelo técnico Vincent Kompany e seus companheiros.
A boa notícia é que o jogador de 25 anos apareceu andando normalmente na chegada a Munique. Apesar de não parecer uma lesão grave, o cenário preocupa pela recorrência: o canadense sofre contusões com frequência assustadora nas últimas temporadas. Com isso, é improvável saber em que condições chegará à Copa do Mundo, com início em junho.
Histórico de lesões de Alphonso Davies
|Temporada
|Lesões
|Dias perdidos
|Jogos perdidos
2025/26
4
68
12
2024/25
3
254
37
2023/24
1
22
4
2022/23
4
71
10
2021/22
5
144
27
2020/21
1
47
9
2019/20
0
0
0
2018/19
1
29
4
Davies é esperança do Canadá na Copa do Mundo
Protagonista da sua geração, Davies ajudou a levar o Canadá à Copa do Mundo de 2022, a segunda disputada em sua história. Um dos três países anfitriões, os norte-americanos estão no Grupo B do torneio deste ano, ao lado de Catar, Suíça e uma equipe que ainda será definida. Mesmo jovem, o lateral já é o capitão canadense e sua presença no Mundial será fundamental. Por outro lado, o time também conta com outros destaques do futebol europeu como Jonathan David, da Juventus.
