Internacional fecha acordo milionário até 2028

O Internacional fechou um acordo de R$ 3,3 milhões com a KNN, rede de ensino de idiomas. A parceria comercial vai até o final de 2028, prestando apoia as equipes masculinas e femininas de futebol do Colorado. A identidade da escola será aplicada nas camisas das equipes principais e das categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15.

Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas, explicou um pouco mais sobre a parceria:

- A parceria com o Internacional, um dos maiores times do país, começou nas categorias de base e evoluiu para abranger também as equipes profissionais masculina e feminina. O clube tem relevância nacional e forte presença no Sul, o que reforça a conexão com o nosso público. Acreditamos em uma relação de longo prazo, com benefícios institucionais e estratégicos para ambas as marcas - afirmou.

Alexandre Guerra Godoy, diretor de Novos Negócios do Sport Club Internacional, também falou sobre a nova parceria entre as partes:

- A KNN é uma rede muito forte na região Sul do país e entendeu a potência do Inter como meio para conversar com gaúchos, catarinenses e paranaenses. A velocidade na ampliação da parceria mostra a sinergia no pensamento e valores compartilhados na condução dos negócios - disse.

A escola de idiomas KNN é uma das mais famosas na região sul do país. A parceria inclui ainda 150 bolsas de estudo em inglês e espanhol para atletas das categorias de base, do futebol feminino e colaboradores do clube.