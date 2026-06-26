logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fluminense tem estratégia definida no mercado para segundo semestre

Tricolor aguarda propostas pelos principais ativos do elenco

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 04:00
Favorite o Lance! no Google
Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense tem dois reforços de peso para o segundo semestre do ano confirmados: Hulk e Thiago Silva. Mas o Tricolor ainda pode ter mais chegadas para fortalecer o elenco e brigar por títulos no fim do ano. O único nome em pauta no momento é o de Nino. A lista, no entanto, vai aumentar com o passar do tempo e a chegada de propostas por jogadores importantes do grupo.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Casada com joia do Fluminense, filha de ídolo do Flamengo se forma na Ucrânia

    Fora de Campo
    Há 8 horas
  • Guga em ação pelo Fluminense na Libertadores

    Guga, do Fluminense, vira alvo da Inter de Milão, diz jornal italiano

    Fluminense
    Há 8 horas
  • Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

    Thiago Silva se pronuncia pela primeira vez após acerto com o Fluminense

    Fluminense
    Há 10 horas

    • ➡️Efeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o Fluminense

    Apesar de não buscar nenhum nome no mercado além de Nino, a diretoria do Fluminense entende que vai precisar se movimentar para buscar reposições. O Tricolor ainda não tem saída confirmada, mas já começou a receber consultas e propostas pelos seus principais ativos do elenco.

    Nesta quinta-feira (25), o Lance! informou em primeira mão a proposta do Betis por Facundo Bernal. Caso a venda do volante seja concluída, o Tricolor vai ao mercado buscar uma reposição. O Clube das Laranjeiras ainda espera receber propostas por outro uruguaio do elenco: Canobbio.

    continua após a publicidade

    Com o Uruguai na Copa do Mundo, o atacante tende a ficar em alta no mercado e é um dos principais candidatos a sair nessa janela. Até o momento, o camisa 17 recebeu sondagens do River Plate, do Krasnodar, da MLS e da Europa, mas nenhuma proposta oficial.

    Mesmo assim, a estratégia do Fluminense é de cautela. O Tricolor só vai ao mercado para reposições no caso de possíveis saídas, que são quase inevitáveis. A direção tem uma meta de cerca de R$ 200 milhões em vendas no ano e precisa disso para manter a saúde financeira do clube.

    continua após a publicidade
    Canobbio e Sidny Cabral disputam bola em Uruguai x Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Canobbio e Sidny Cabral disputam bola em Uruguai x Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Fluminense de volta das férias

    O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoCasada com joia do Fluminense, filha de ídolo do Flamengo se forma na UcrâniaHá 8 horas
    Guga em ação pelo Fluminense na Libertadores
    FluminenseGuga, do Fluminense, vira alvo da Inter de Milão, diz jornal italianoHá 9 horas
    Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
    FluminenseThiago Silva se pronuncia pela primeira vez após acerto com o FluminenseHá 10 horas
    Bernal chuta bola pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    FluminenseFluminense recebe proposta do Betis por Facundo BernalHá 16 horas
    Thiago Silva em Fluminense x Bahia
    FluminenseEfeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o FluminenseHá 22 horas
    Lele-Fluminense-Madureira-Carioca
    FluminenseFluminense amplia empréstimo de Lelê até junho de 2027Há 1 dia

    Mais LANCE!

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado
    Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid
    Real Madrid lidera, com surpresa na cola: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
    Thiago Silva Fluminense Vasco
    Fluminense ataca principais carências e faz mercado cirúrgico na pausa da Copa
    Thiago Silva pelo Fluminense e Hulk pelo Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Hulk revela conversa com Thiago Silva e bastidores do retorno ao Fluminense
    Hulk na apresentação oficial ao Fluminense no Maracanã
    Fluminense confirma amistosos no Maracanã; Hulk estreia e Thiago Silva é dúvida
    Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Fluminense tem entrave para estreias oficiais de Hulk e Thiago Silva
    Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
    Torcida do Fluminense manda recado a Thiago Silva após retorno
    Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense se reapresenta após férias durante a pausa da Copa do Mundo
    Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense muda programação e encaminha novos amistosos
    Nino mostra celular com imagem da esposa e segurando uma taça de campeão
    Presidente do Fluminense atualiza negociação com Nino
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Nino - Fluminense
    Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Bastidores: como foi o retorno de Thiago Silva ao Fluminense?