Fluminense tem estratégia definida no mercado para segundo semestre Tricolor aguarda propostas pelos principais ativos do elenco

O Fluminense tem dois reforços de peso para o segundo semestre do ano confirmados: Hulk e Thiago Silva. Mas o Tricolor ainda pode ter mais chegadas para fortalecer o elenco e brigar por títulos no fim do ano. O único nome em pauta no momento é o de Nino. A lista, no entanto, vai aumentar com o passar do tempo e a chegada de propostas por jogadores importantes do grupo.

continua após a publicidade

➡️Efeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o Fluminense

Apesar de não buscar nenhum nome no mercado além de Nino, a diretoria do Fluminense entende que vai precisar se movimentar para buscar reposições. O Tricolor ainda não tem saída confirmada, mas já começou a receber consultas e propostas pelos seus principais ativos do elenco.

Nesta quinta-feira (25), o Lance! informou em primeira mão a proposta do Betis por Facundo Bernal. Caso a venda do volante seja concluída, o Tricolor vai ao mercado buscar uma reposição. O Clube das Laranjeiras ainda espera receber propostas por outro uruguaio do elenco: Canobbio.

continua após a publicidade

Com o Uruguai na Copa do Mundo, o atacante tende a ficar em alta no mercado e é um dos principais candidatos a sair nessa janela. Até o momento, o camisa 17 recebeu sondagens do River Plate, do Krasnodar, da MLS e da Europa, mas nenhuma proposta oficial.

Mesmo assim, a estratégia do Fluminense é de cautela. O Tricolor só vai ao mercado para reposições no caso de possíveis saídas, que são quase inevitáveis. A direção tem uma meta de cerca de R$ 200 milhões em vendas no ano e precisa disso para manter a saúde financeira do clube.

continua após a publicidade

Canobbio e Sidny Cabral disputam bola em Uruguai x Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Fluminense de volta das férias

O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável