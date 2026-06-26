Goleiro do Fluminense é internado e não tem prazo para voltar aos treinos Vitor Eudes passa bem, mas segue em observação médica após contrair meningoencefalite viral

O goleiro Vitor Eudes, do Fluminense, está internado após contrair uma meningoencefalite viral. Segundo comunicado enviado pelo clube à imprensa, a doença não é contagiosa, o atleta passa bem e segue sob cuidados médicos para identificação do vírus causador do quadro.

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Eudes ficará afastado das atividades no CT Carlos Castilho por tempo indeterminado. O Fluminense ainda não estipulou prazo para o retorno do jogador aos treinamentos, já que a liberação dependerá da evolução clínica e da avaliação médica.

O que é meningoencefalite?

A meningoencefalite é uma inflamação que atinge as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e o tecido cerebral. Quando tem origem viral, pode provocar sintomas como febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, mal-estar, rigidez na nuca e alterações neurológicas em quadros mais importantes. A recuperação varia de acordo com o vírus causador, a gravidade do caso e a resposta do paciente ao tratamento.

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Vitor Eudes tem 27 anos e é uma das opções do elenco tricolor para o gol. Nesta temporada, o jogador disputou duas partidas e ocupa espaço no grupo liderado por Fábio, titular absoluto da posição.

Comunicado oficial

O jogador Vitor Eudes contraiu uma meningoencefalite viral, não contagiosa. O atleta passa bem, está internado sob cuidados médicos e em observação para identificação do vírus causador da doença.

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Vitor Eudes em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

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Fluminense de volta das férias

O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

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