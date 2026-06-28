Canadá x África do Sul: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo

O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0, neste domingo (28), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. O meia Eustáquio foi o responsável pelo único gol da partida. Com a classificação a seleção anfitriã do torneio espera o resultado de Holanda x Marrocos.

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Como foi Canadá x África do Sul

A primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo demorou a ganhar em emoção. A primeira etapa, apesar de movimentada, teve poucos lances de perigo. A África do Sul teve mais posse de bola (55% a 45%), mas a melhor chance foi dos canadenses. Já na reta final, após confusão dentro da área, Bombito cabeceou para o gol e Modiba salvou os africanos em cima da linha. Na sequência, o goleiro Williams fez grande defesa em finalização de Buchanan.

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Houve ainda polêmica de arbitragem no SoFi Stadium, em Los Angeles. Na sequência, Laryea, lateral-esquerdo da seleção norte-americana, foi derrubado dentro da área por Mudau. O árbitro assinalou tiro de meta, sem quaisquer sinais de revisão da equipe do VAR.

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Contrariando as projeções, a equipe sul-africana, comandada por Hugo Broos, assumiu o controle das ações com bola, mas o cenário se repetiu. O Canadá desperdiçou cara a cara com Oluwaseyi, chegou bem com Jonathan David e, quando equilibrou a posse de bola, passou a trabalhar com os dez de linha no campo de ataque. O volume de jogo impressionou.

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Muitas chegadas, muito perigo. Não tinha como dar em outra coisa. Nos minutos finais, aos 46, após cruzamento que veio da direita, a defesa da África do Sul tirou mal, para o meio da área, e Eustáquio apareceu para fazer um golaço. O camisa 7 matou no peito já preparando o chute e acertou o canto direito do goleiro Ronwen Williams. Explosão em Los Angeles para a primeira classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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