Portugal x Croácia Palpite – Análise e odds (02/07)

Confira os palpites para Portugal x Croácia pela 16 avos da Copa do Mundo

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Portugal e Croácia se enfrentam na quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, pelo mata-mata dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto coloca frente a frente dois vice-líderes de grupo que chegam com trajetórias distintas na fase de grupos e com duas das maiores lendas do futebol mundial ainda em atividade: Cristiano Ronaldo, de 41 anos, e Luka Modric, de 40.

Portugal avançou pelo Grupo K com cinco pontos, impulsionado pela goleada de 5 x 0 sobre o Uzbequistão, jogo em que Ronaldo marcou duas vezes e se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis Copas do Mundo diferentes. A Croácia, por sua vez, precisou se recuperar de uma derrota por 4 x 2 para a Inglaterra na estreia e garantiu a classificação com duas vitórias consecutivas sobre Panamá (1 x 0) e Gana (2 x 1).

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Melhores palpites para Portugal x Croácia pela fase 16 avos da Copa do Mundo

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Análise Portugal x Croácia: qualidade contra experiência na Copa do Mundo

Roberto Martínez chegou à Copa do Mundo com a missão de levar Portugal ao título inédito, e a seleção desponta como uma das favoritas ao título nas casas de apostas esportivas. A campanha da fase de grupos trouxe sinais contraditórios: a goleada sobre o Uzbequistão foi dominante, mas os empates com RD Congo (1 x 1) e Colômbia (0 x 0) revelaram dificuldade para furar blocos defensivos organizados.

O elenco português é um dos mais profundos do torneio, com quatro jogadores do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League 2025/26, e opções de ataque que incluem Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição e João Félix. A engrenagem ofensiva, porém, funcionou de forma irregular nos dois jogos em que Portugal não teve espaço para atacar em velocidade.

Cristiano Ronaldo segue como referência central do ataque. Aos 41 anos, o capitão soma dez gols em Copas do Mundo, dois deles nesta edição, e mantém números expressivos por seu clube: foram 28 gols em 30 partidas pelo Al-Nassr na Saudi Pro League 2025/26, além de duas assistências.

No meio-campo, João Neves e Vitinha formam uma dupla jovem e resistente à pressão, vinda diretamente do título europeu pelo PSG. Bernardo Silva completa o trio com sua inteligência posicional.

A Croácia carrega um histórico recente em Copas que poucos seleções conseguem igualar. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a equipe de Zlatko Dalic sabe como competir em mata-matas.

A derrota por 4 x 2 na estreia contra a Inglaterra, no entanto, expôs fragilidades defensivas reais, especialmente contra equipes com velocidade pelos corredores. A reação nas rodadas seguintes, com vitórias magras sobre Panamá e Gana, mostrou resiliência, mas não eliminou as dúvidas sobre a capacidade do setor defensivo.

Luka Modric atingiu a marca de 200 convocações pela seleção durante a partida contra o Panamá, consolidando sua posição como o maior jogador da história do futebol croata. Mateo Kovacic permanece como peça central na construção, enquanto Andrej Kramarić e Ivan Perišić concentram a ameaça ofensiva.

O desequilíbrio de elenco é o fator mais evidente na análise deste confronto. Portugal pode trocar peças sem perder qualidade, enquanto a Croácia depende de um núcleo mais restrito para sustentar seu desempenho ao longo de 90 minutos, ou mais.

Confrontos diretos entre Portugal x Croácia

Portugal e Croácia se enfrentaram dez vezes na história, com ampla vantagem para os portugueses: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O confronto mais relevante em contexto de mata-mata aconteceu na Euro 2016, quando Portugal venceu por 1 x 0 na prorrogação, nas oitavas de final. Aquela equipe portuguesa, também liderada por Ronaldo, acabaria conquistando o título do torneio.

Na Liga das Nações 2020/21, os dois duelos renderam sete gols combinados: Portugal goleou por 4 x 1 em casa e depois venceu fora por 3 x 2 em Zagreb. Nos jogos da edição 2024/25, Portugal venceu em casa por 2 x 1 antes de empatar em 1 x 1 na Croácia.

A única vitória croata na série aconteceu em amistoso de junho de 2024, quando a Croácia venceu por 2 x 1 em Lisboa. Um dado se destaca nos cinco encontros mais recentes: ambas as equipes marcaram em todos eles.

Notícias de Portugal x Croácia

Portugal: desfalques e dúvidas

Roberto Martínez não tem desfalques confirmados para o confronto eliminatório. O elenco português chegou à fase de mata-mata sem problemas físicos significativos, o que permite ao treinador montar a formação que considerar mais competitiva.

Diogo Costa manteve a titularidade durante toda a fase de grupos e registrou duas partidas sem sofrer gol nas últimas duas rodadas, incluindo seis defesas contra a Colômbia. Na defesa, Rúben Dias e Gonçalo Inácio devem formar a dupla de zaga, com Nuno Mendes e Diogo Dalot nas laterais.

A principal dúvida de escalação envolve o setor ofensivo. Rafael Leão, Francisco Conceição, Pedro Neto e João Félix disputam vagas ao lado de Ronaldo, e a escolha de Martínez pode depender do perfil tático desejado para enfrentar o bloco defensivo croata.

Provável escalação de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Bernardo Silva, João Neves e Vitinha; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Croácia: desfalques e dúvidas

Zlatko Dalic precisa tomar decisões no meio-campo após o desgaste de três jogos em dez dias. Luka Modric, aos 40 anos, foi titular nas três partidas e deverá seguir no time, mas o treinador pode optar por alterações na configuração ao redor do capitão para preservar energia ao longo dos 90 minutos.

A defesa croata sofreu quatro gols contra a Inglaterra e, desde então, mostrou evolução. Josko Gvardiol, do Manchester City, é o nome de maior destaque no setor e deve atuar pelo lado esquerdo da zaga, com Josip Sutalo ao lado e Josip Stanisic e Marin Pongracic nas laterais.

No ataque, Andrej Kramaric e Ivan Perisic seguem como as principais referências, com Nikola Vlasic ocupando a faixa direita. Mario Pasalic deve completar o trio de meio-campo com Modric e Kovacic.

Provável escalação da Croácia (4-3-3): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Marin Pongracic; Mateo Kovaicc, Luka Modric e Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramarić e Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Destaques individuais de Portugal x Croácia

Jogador destaque · Portugal Cristiano Ronaldo 28 Gols em 30 jogos pelo Al-Nassr na Saudi Pro League 2025/26 30 Participações em gol pelo Al-Nassr na temporada (28 gols + 2 assistências) 10 Gols em Copas do Mundo, recorde entre jogadores em atividade 6 Copas do Mundo com gols marcados, recorde absoluto na história Jogador destaque · Croácia Luka Modrić 200+ Convocações pela seleção croata, recorde absoluto do país 22 Jogos em Copas do Mundo, o maior número por um jogador da Croácia 6 Títulos de Champions League conquistados pelo Real Madrid entre 2014 e 2024 5 Participações em gol pelo AC Milan na Serie A 2025/26 (2 gols + 3 assistências)

Os técnicos: Martínez busca título inédito, Dalic defende legado

Roberto Martínez

Roberto Martínez comanda Portugal desde 2023 e chegou à Copa do Mundo com o título da Liga das Nações 2024/25 no currículo. O espanhol construiu a carreira na Inglaterra, onde treinou Swansea, Wigan e Everton, antes de liderar a Bélgica ao terceiro lugar no Mundial de 2018.

Em Portugal, Martínez manteve uma base estável e apostou na integração de jovens como João Neves, Vitinha e Gonçalo Inácio, todos titulares na fase de grupos. Sua decisão de preservar Ronaldo como centroavante, mesmo diante de opções como Gonçalo Ramos e João Félix, reflete uma gestão que equilibra respeito à hierarquia e pragmatismo.

Zlatko Dalic

Zlatko Dalic está à frente da Croácia desde outubro de 2017, o que faz dele um dos técnicos mais longevos do futebol internacional. Sob seu comando, a seleção chegou à final da Copa de 2018 e conquistou o terceiro lugar em 2022, campanhas que consolidaram o país como uma potência em fases eliminatórias.

Dalic é reconhecido pela capacidade de extrair o máximo de um grupo que, em termos de profundidade de elenco, não se compara às potências tradicionais. A gestão do meio-campo sempre foi seu maior trunfo tático. A dúvida agora é se o desgaste acumulado nos três jogos da fase de grupos pode comprometer o rendimento no setor que é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior dependência da equipe.

Análise tática de Portugal x Croácia

Portugal deve manter o 4-3-3 que utilizou durante a fase de grupos, com Bernardo Silva atuando como meia direito com liberdade para migrar ao centro, João Neves como organizador e Vitinha como infiltrador. Pelo lado esquerdo, a combinação entre Nuno Mendes e Rafael Leão representa a principal arma de criação. A velocidade e o drible curto de Leão contra Josip Stanisic podem definir o corredor mais perigoso da partida.

A Croácia tende a adotar um bloco médio-alto, buscando controlar a posse no meio-campo antes de atacar. Modric e Kovacic são capazes de ditar o ritmo do jogo quando têm espaço, mas a pressão alta de João Neves e Vitinha, treinados no sistema intenso do PSG, pode dificultar essa construção. A dificuldade croata contra a pressão da Inglaterra na primeira rodada é um dado relevante: quatro gols sofridos em um jogo expuseram problemas de recomposição defensiva.

Os contra-ataques da Croácia dependem de Perišić pelo lado esquerdo e da capacidade de Kramarić de se movimentar entre as linhas. Gvardiol, pelo lado esquerdo da defesa, também pode projetar-se ao ataque, aproveitando a tendência de Dalot de se posicionar alto. As bolas paradas aparecem como fator secundário relevante: ambas as seleções contam com jogadores fortes no jogo aéreo, e Ronaldo segue como uma ameaça constante nesse fundamento.

Prognóstico de placar exato para Portugal x Croácia

Apostar no placar exato é sempre arriscado, principalmente em uma fase de mata-mata de Copa do Mundo 2026. Por isso, use valores baixos e escolha casas de apostas com bônus.

🎯 Palpite do Lance! Portugal 2 x 1 Croácia – Odd 8.50 na Br4Bet Portugal tem qualidade individual e profundidade de elenco suficientes para superar uma Croácia que depende de um meio-campo experiente, mas que demonstrou vulnerabilidades defensivas contra adversários velozes. A expectativa é de uma vitória apertada, com Ronaldo e os atacantes de velocidade fazendo a diferença. Portugal venceu três dos cinco confrontos mais recentes contra a Croácia, com ambas marcando em todos eles

contra a Croácia, com ambas marcando em todos eles Cristiano Ronaldo soma 28 gols em 30 jogos pelo Al-Nassr na temporada 2025/26 e dois gols nesta Copa

pelo Al-Nassr na temporada 2025/26 e dois gols nesta Copa A Croácia sofreu quatro gols contra a Inglaterra na estreia, expondo fragilidades defensivas contra ataques velozes

na estreia, expondo fragilidades defensivas contra ataques velozes Portugal marcou seis gols na fase de grupos, cinco deles em uma única partida contra o Uzbequistão

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