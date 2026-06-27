Bielsa foi demitido? Entenda situação do treinador após queda na Copa Treinador não venceu nenhum jogo no comando do Uruguai na Copa

A queda precoce do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sacramentada após a derrota para a Espanha em Guadalajara, pode ter selado o destino de Marcelo Bielsa no comando da Celeste. O treinador argentino não deve seguir no comando da equipe, já que o vínculo contratual de Bielsa era válido apenas até o encerramento da participação uruguaia no Mundial. O próprio técnico já havia revelado, semanas antes do início do torneio, que o ciclo de seu trabalho terminaria com a Copa, optando por não renovar o vínculo anteriormente.

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Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

O tom das declarações recentes reforça a ideia de um fim de linha para Bielsa, especialmente pela postura do comandante em suas últimas entrevistas coletivas. Ao ser questionado sobre o legado que deixaria para o país após três anos de trabalho, Bielsa afirmou categoricamente que não deixa nada ao futebol uruguaio, argumentando que sem resultados expressivos na competição mais importante, qualquer aporte técnico perde seu valor diante da decepção de torcedores e jornalistas. A campanha do Uruguai terminou sem vitórias e com apenas dois pontos somados, mesmo enfrentando adversários muito mais frágeis, como a Arábia Saudita e o Cabo Verde.

Os bastidores da Copa no México também foram marcados por polêmicas e por uma visível crise entre a comissão técnica e os jogadores. Segundo a imprensa uruguaia, Bielsa teve de lidar com uma rebelião do elenco, que chegou a solicitar mudanças na postura tática da equipe para o jogo decisivo contra os espanhóis, pedido que foi prontamente negado pelo treinador. Além disso, relatos apontam insatisfação dos atletas com a carga excessiva de trabalho imposta durante a preparação, gerando desgastes que ficaram evidentes em campo.

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Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A gestão do grupo feita pelo 'El Loco' foi duramente criticada por ídolos da seleção, como o ex-capitão Diego Lugano, que afirmou que a permanência do argentino para o Mundial foi um erro que contaminou o ambiente da seleção. Episódios de irritação, como os xingamentos de Valverde ao ser substituído e a controversa troca de Muslera por Rochet no intervalo da última partida, apenas aumentaram a sensação de que o comando técnico havia perdido o controle sobre o vestiário.

Mesmo sem a confirmação oficial da saída pela federação, a imprensa uruguaia já aponta nomes que podem eventualmente substituir Bielsa no projeto da seleção. Marcelo Gallardo é apontado como o grande favorito e desejo da AUF, estando livre no mercado desde que deixou o River Plate, segundo o jornal argentino Olé. Outros profissionais conhecidos do futebol brasileiro, como Paulo Pezzolano e Diego Aguirre, também aparecem na lista de possíveis sucessores para o cargo, indicando que a Celeste já planeja o futuro sem a presença de Bielsa.

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