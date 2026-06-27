logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bielsa foi demitido? Entenda situação do treinador após queda na Copa

Treinador não venceu nenhum jogo no comando do Uruguai na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 22:12
Favorite o Lance! no Google
Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

A queda precoce do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sacramentada após a derrota para a Espanha em Guadalajara, pode ter selado o destino de Marcelo Bielsa no comando da Celeste. O treinador argentino não deve seguir no comando da equipe, já que o vínculo contratual de Bielsa era válido apenas até o encerramento da participação uruguaia no Mundial. O próprio técnico já havia revelado, semanas antes do início do torneio, que o ciclo de seu trabalho terminaria com a Copa, optando por não renovar o vínculo anteriormente.

continua após a publicidade
  • Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, é alvo de críticas após a eliminação da seleção na Copa do Mundo

    Bielsa é detonado por ídolo do Uruguai: ‘Contaminou o ambiente’

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Jogadores do Uruguai perfilados antes da partida contra a Espanha na Copa do Mundo

    Uruguaios apontam culpado em eliminação na Copa do Mundo: ‘Graças a ele’

    Fora de Campo
    Há 22 horas

    • ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

    O tom das declarações recentes reforça a ideia de um fim de linha para Bielsa, especialmente pela postura do comandante em suas últimas entrevistas coletivas. Ao ser questionado sobre o legado que deixaria para o país após três anos de trabalho, Bielsa afirmou categoricamente que não deixa nada ao futebol uruguaio, argumentando que sem resultados expressivos na competição mais importante, qualquer aporte técnico perde seu valor diante da decepção de torcedores e jornalistas. A campanha do Uruguai terminou sem vitórias e com apenas dois pontos somados, mesmo enfrentando adversários muito mais frágeis, como a Arábia Saudita e o Cabo Verde.

    Os bastidores da Copa no México também foram marcados por polêmicas e por uma visível crise entre a comissão técnica e os jogadores. Segundo a imprensa uruguaia, Bielsa teve de lidar com uma rebelião do elenco, que chegou a solicitar mudanças na postura tática da equipe para o jogo decisivo contra os espanhóis, pedido que foi prontamente negado pelo treinador. Além disso, relatos apontam insatisfação dos atletas com a carga excessiva de trabalho imposta durante a preparação, gerando desgastes que ficaram evidentes em campo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    A gestão do grupo feita pelo 'El Loco' foi duramente criticada por ídolos da seleção, como o ex-capitão Diego Lugano, que afirmou que a permanência do argentino para o Mundial foi um erro que contaminou o ambiente da seleção. Episódios de irritação, como os xingamentos de Valverde ao ser substituído e a controversa troca de Muslera por Rochet no intervalo da última partida, apenas aumentaram a sensação de que o comando técnico havia perdido o controle sobre o vestiário.

    Mesmo sem a confirmação oficial da saída pela federação, a imprensa uruguaia já aponta nomes que podem eventualmente substituir Bielsa no projeto da seleção. Marcelo Gallardo é apontado como o grande favorito e desejo da AUF, estando livre no mercado desde que deixou o River Plate, segundo o jornal argentino Olé. Outros profissionais conhecidos do futebol brasileiro, como Paulo Pezzolano e Diego Aguirre, também aparecem na lista de possíveis sucessores para o cargo, indicando que a Celeste já planeja o futuro sem a presença de Bielsa.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Nico Williams no treino da seleção da Espanha
    Copa do Mundo 2026Espanha descarta fratura em Yéremy Pino, mas liga alerta por Nico WilliamsHá 12 minutos
    Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Tuchel valoriza Inglaterra e projeta crescimento na Copa do MundoHá 16 minutos
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
    Fora de CampoDenílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar'Há 25 minutos
    Técnico escocês Steve Clarke durante coletiva na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Treinador pede demissão após derrota na Copa do MundoHá 42 minutos
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Fora de CampoFelipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'Há 55 minutos
    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Copa 2026 - Melhores MomentosPanamá x Inglaterra: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Jogadores da Escócia cabisbaixos após derrota contra o Brasil na Copa do Mundo
    Combinações não ajudam, e Escócia é eliminada da Copa; veja as contas
    Kuka Mboladinga é conhecido como torcedor estátua da RD Congo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
    Torcedor símbolo da RD Congo tem visto negado e deve ser ausência em jogo decisivo da Copa
    Gonzalo Plata comemora gol que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo
    Melhores terceiros colocados da Copa: seis seleções já garantidas
    Alisson atende torcedores da Seleção Brasileira em frente ao hotel que ficará hospedado em Huston
    Seleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãs
    Croácia x Gana: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo
    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Balanço do Grupo L da Copa: Inglaterra no 'caminho' do Brasil
    Jogadores da Croácia comemorando gol que deu a vitória sobre Gana na Copa do Mundo
    Croácia bate Gana em jogo emocionante e avança em segundo na Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
    Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do Mundo
    Camisa 9, Harry Kane corre para comemorar o segundo gol da Inglaterra sobre o Panamá
    Dê suas notas: Inglaterra vence o Panamá com recorde de Kane
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da Copa
    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do Mundo
    De cabeça, Harry Kane faz o segundo gol da Inglaterra sobre Gana, na Copa do Mundo
    Harry Kane bate recorde na Copa do Mundo e se aproxima de Pelé
    Salah limpando o rosto do suor
    Salah sofre lesão e pode desfalcar Egito na 2ª fase da Copa