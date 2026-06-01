Austrália anuncia convocados para a Copa do Mundo; veja a lista
A Austrália está no grupo D e estreia no dia 14 de junho, contra a Turquia
O técnico Tony Popovic, nesta segunda-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção da Austrália na Copa do Mundo de 2026. Os australianos vão ao torneio em busca de uma campanha histórica no Mundial. O grande destaque é o goleiro do Levante, da Espanha, e capitão da seleção, Maty Ryan, de 34 anos, que vai para a sua quarta Copa do Mundo.
Confira os convocados da Austrália para a Copa do Mundo:
Goleiros
Patrick Beach, Paul Izzo e Maty Ryan
Defensores
Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar e Kai Trewin
Meio-campistas
Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler e Aiden O'Neill
Atacantes
Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato e Tete Yengi
Depois de mais de três décadas longe da competição desde sua primeira participação, a Austrália retornou à Copa do Mundo em 2006, na Alemanha, e, desde então, é figura carimbada em todas as edições posteriores até aqui. Os australianos vão em busca de alcançar sua melhor campanha na competição e se colocarem em um novo patamar no Canadá, Estados Unidos e México.
A Austrália está no grupo D e estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, contra a Turquia, em Vancouver. Na sequência, enfrenta os Estados Unidos (19 de junho), em Seattle, e encerra a fase de grupos contra o Paraguai (25 de junho), em Santa Clara.
