Quem é Amadou Onana? Nascido no Senegal, volante defende a Bélgica na Copa do Mundo Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira

Quando Bélgica e Senegal entrarem em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, um personagem viverá um duelo carregado de significado. Nascido em Dakar e criado na Bélgica desde os 11 anos, o volante Amadou Onana enfrentará pela primeira vez a seleção do país onde nasceu.

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Em entrevista ao youtuber Just Riadh, o jogador disse que enfrentar Senegal teria um peso emocional maior do que qualquer outro adversário.

— Eu preferiria perder para a França. Jogar contra o Senegal me daria uma sensação muito especial. Continuo mantendo contato com minha terra natal. Quando volto e vejo minha família, lembro imediatamente de onde vim.

Aos 24 anos, Amadou Onana é um dos pilares da renovação da Bélgica. Volante de origem senegalesa, o jogador defende o Aston Villa desde 2024 e se destaca pela combinação de força física, intensidade na marcação e qualidade na saída de bola. Com 1,95 m de altura, tornou-se uma referência no meio-campo da seleção belga.

Nascido em Dakar, Onana iniciou a formação nas categorias de base do Zulte Waregem antes de seguir para a Alemanha, onde passou pelo Hoffenheim. A estreia no futebol profissional aconteceu pelo Hamburgo, da segunda divisão alemã, na temporada 2020/21. O desempenho chamou a atenção do Lille, da França, clube pelo qual disputou 42 partidas e conquistou espaço no cenário europeu.

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Em 2022, foi contratado pelo Everton, da Inglaterra, onde rapidamente virou titular na Premier League. Após duas temporadas consistentes, transferiu-se para o Aston Villa, então comandado por Unai Emery, em uma negociação milionária. Pelo clube de Birmingham, disputou 72 partidas nas duas últimas temporadas, marcou sete gols e conquistou o título da Liga Europa em 2025/26.

Apesar das raízes senegalesas, Onana escolheu defender a Bélgica, país que o acolheu na adolescência. Em entrevista à revista Humo, o volante explicou que a decisão foi natural após passar por todas as categorias de base da seleção belga.

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— A Bélgica me acolheu de braços abertos quando precisei. Passei por todas as seleções de base, fui capitão e a escolha aconteceu naturalmente. O Senegal também nunca me convocou.

Pela seleção belga, Onana estreou em 2022 e soma 30 partidas e um gol. Esteve no elenco da Copa do Mundo do Catar, em 2022, disputou a Eurocopa de 2024 e agora busca levar a Bélgica longe no Mundial de 2026, justamente em uma campanha que o colocou frente a frente com o Senegal, país onde nasceu.

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(Darren Staples / AFP)

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