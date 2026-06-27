Decepção? Astros do Flamengo e Palmeiras passam a Copa inteira no banco Meia do Flamengo se recuperou de lesão, mas não foi utilizado por Bielsa

O Uruguai encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 com nove jogadores sem entrar em campo sequer por um minuto. Entre eles estão o meia Giorgian de Arrascaeta e o goleiro Emiliano Martínez, ambos do Flamengo, além do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras. A equipe foi derrotada pela Espanha na última rodada da fase de grupos e deu adeus ao Mundial com apenas dois pontos conquistados.

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A eliminação representa a segunda queda consecutiva da seleção uruguaia ainda na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Mesmo com o novo formato do torneio, que classifica os oito melhores terceiros colocados, a equipe do flamenguista Arrascaeta não conseguiu avançar. A vaga ficou com Cabo Verde, estreante na competição, que terminou na vice-liderança do Grupo H com três empates e agora enfrentará a Argentina na fase mata-mata.

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Por que Arrascaeta e mais oito jogadores não atuaram?

Arrascaeta chegou ao Mundial lesionado após sofrer um problema na panturrilha durante a preparação da seleção. Recuperado para a última rodada, o meia ficou à disposição contra a Espanha, mas Marcelo Bielsa optou por não utilizá-lo, mesmo com a equipe precisando da vitória para seguir viva na competição.

Situação semelhante viveu Ronald Araújo. O zagueiro do Barcelona também foi convocado, mas não disputou nenhum minuto devido a problemas físicos, repetindo o cenário da Copa do Mundo de 2022, quando também ficou fora por lesão.

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Já Joaquín Piquerez e o goleiro Emiliano Martínez permaneceram no banco durante toda a campanha por opção técnica. O lateral do Palmeiras perdeu espaço para Juan Sanabria, enquanto Martínez foi a terceira opção para o gol uruguaio, atrás de Fernando Muslera e Sergio Rochet.

Além deles, Facundo Pellistri, José Giménez, Rodrigo Zalazar, Santiago Bueno e Santiago Mele também terminaram o Mundial sem entrar em campo. Parte das ausências foi causada por lesões, enquanto outras ocorreram por escolhas da comissão técnica.

Cabisbaixos, Arrascaeta e outros jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Brasileirão teve participação discreta

Além do Arrascaeta e do goleiro Emiliano Martínez, que atuam no futebol brasileiro, Guillermo Varela foi titular nas três partidas pelo Uruguai. Nicolás de la Cruz, também do Flamengo, começou a competição como reserva, mas foi utilizado por Bielsa ao longo da campanha. Nenhum dos dois participou diretamente dos três gols marcados pela seleção no torneio.

Pelo Fluminense, Agustín Canobbio assumiu a titularidade nas duas últimas rodadas e acabou expulso nos minutos finais da derrota para a Espanha. Já Sergio Rochet, goleiro do Internacional, entrou durante o segundo tempo da partida após uma falha de Fernando Muslera, fazendo sua única aparição na Copa.

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