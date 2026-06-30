Mbappé marca, ultrapassa Pelé e caça Messi em recorde da Copa do Mundo Craque francês abriu o placar na fase de 16avos e entrou no top 2 histórico

O atacante Kylian Mbappé continua reescrevendo a história do futebol mundial com uma velocidade assustadora. No confronto decisivo contra a Suécia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 chamou a responsabilidade e fez 2 gols para os atuais vice-campeões do mundo.

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Mais do que colocar os franceses em vantagem no mata-mata, o gol teve um peso histórico gigantesco. Com essa bola na rede, Mbappé alcançou a impressionante marca de 22 participações diretas em gols na história das Copas do Mundo. O número fez o craque de 27 anos ultrapassar o Rei Pelé na segunda posição do ranking histórico do torneio.

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Kylian Mbappé ultrapassa alcançar marca histórica de Pelé em Copas do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

Mbappé deixa o Rei Pelé para trás

A consistência de Mbappé em Copas do Mundo o coloca lado a lado com as maiores lendas que já calçaram chuteiras. Agora, o francês faz parte do top 2 de jogadores que mais geraram gols (somando bolas na rede e assistências) desde a primeira edição da Copa, em 1930.

O topo do ranking geral ainda pertence ao argentino Lionel Messi, que acumula 26 participações. Logo atrás, Pelé e Mbappé dividem a segunda prateleira histórica do futebol mundial.

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Veja a lista dos atletas com mais participações diretas na história da Copa do Mundo:

1 . Lionel Messi (ARG): 26 participações (18 gols e 8 assistências) 2 . Kylian Mbappé (FRA): 22 participações (18 gols e 4 assistências) 3 . Pelé (BRA): 20 participações (12 gols e 8 assistências) 4 . Ronaldo (BRA): 19 participações (15 gols e 4 assistências) 5 . Miroslav Klose (ALE): 19 participações (16 gols e 3 assistências) 6 . Gerd Müller (ALE): 18 participações (14 gols e 4 assistências)

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