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Mbappé marca, ultrapassa Pelé e caça Messi em recorde da Copa do Mundo

Craque francês abriu o placar na fase de 16avos e entrou no top 2 histórico

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:55
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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mbappé de braços abertos comemora gol marcado na partida contra a Suécia
Kylian Mbappé comemora após abrir o placar contra a Suécia e alcançar marca histórica de Pelé em Copas do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

O atacante Kylian Mbappé continua reescrevendo a história do futebol mundial com uma velocidade assustadora. No confronto decisivo contra a Suécia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 chamou a responsabilidade e fez 2 gols para os atuais vice-campeões do mundo.

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  • O atacante da França, Ousmane Dembélé (nº 07), reage durante a partida de futebol contra a Noruega pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026, no Boston Stadium, em Foxborough (Foto: Franck Fife / Afp)

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    Mais do que colocar os franceses em vantagem no mata-mata, o gol teve um peso histórico gigantesco. Com essa bola na rede, Mbappé alcançou a impressionante marca de 22 participações diretas em gols na história das Copas do Mundo. O número fez o craque de 27 anos ultrapassar o Rei Pelé na segunda posição do ranking histórico do torneio.

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    mbappé chuta para abrir o placar na partida entre frança e suécia pela Copa do Mundo
    Kylian Mbappé ultrapassa alcançar marca histórica de Pelé em Copas do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Mbappé deixa o Rei Pelé para trás

    A consistência de Mbappé em Copas do Mundo o coloca lado a lado com as maiores lendas que já calçaram chuteiras. Agora, o francês faz parte do top 2 de jogadores que mais geraram gols (somando bolas na rede e assistências) desde a primeira edição da Copa, em 1930.

    O topo do ranking geral ainda pertence ao argentino Lionel Messi, que acumula 26 participações. Logo atrás, Pelé e Mbappé dividem a segunda prateleira histórica do futebol mundial.

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    Veja a lista dos atletas com mais participações diretas na história da Copa do Mundo:

      1.
    1. Lionel Messi (ARG): 26 participações (18 gols e 8 assistências)
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé (FRA): 22 participações (18 gols e 4 assistências)
      3. 3.
    3. Pelé (BRA): 20 participações (12 gols e 8 assistências)
      4. 4.
    4. Ronaldo (BRA): 19 participações (15 gols e 4 assistências)
      5. 5.
    5. Miroslav Klose (ALE): 19 participações (16 gols e 3 assistências)
      6. 6.
    6. Gerd Müller (ALE): 18 participações (14 gols e 4 assistências)

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