Alemanha perde campanha perfeita e chega pressionada ao mata-mata da Copa Mesmo classificada ao mata-mata, seleção alemã gera desconfiança antes de jogo contra o Paraguai

A derrota para o Equador por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos não tirou a classificação da Alemanha, muito menos o primeiro lugar do Grupo E, mas coloca na seleção uma pressão para o mata-mata do torneio que até então não existia. Na segunda-feira (29), em confronto diante do Paraguai, os alemães tentarão resgatar a confiança que acompanhou o elenco nos dois primeiros jogos do Mundial.

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Ao contrário das campanhas frustrantes em 2018 e 2022, quando caiu na fase de grupos, a Alemanha demonstrou, na goleada em cima de Curaçao por 7 a 1, a maturidade de entender o peso do confronto e da necessidade de golear para mostrar força aos rivais. Ao mesmo tempo que teve o lado mental fortalecido ao buscar a virada contra a Costa do Marfim por 2 a 1 no segundo jogo, o que não se repetiu contra os equatorianos.

Dessa vez, saiu na frente do placar e cedeu o empate logo depois. Com o gol do Equador, a seleção alemã recuou e viu o rival, que precisava de qualquer jeito da vitória, pressionar e colocar a equipe de Julian Nagelsmann na defensiva. Agora, em partida eliminatória, o cenário deve se repetir contra qualquer adversário, já que uma derrota manda o perdedor para casa.

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O que joga "a favor" de Nagelsmann é que o susto aconteceu em um momento em que a seleção "podia perder", já que não teve seu destino mudado na Copa. Agora, a expectativa é de uma equipe mais ligada e mais cautelosa defensivamente. Por outro lado, a derrota abriu espaço para as críticas da imprensa alemã e da torcida, ainda ressentida pelas eliminações nos dois últimos Mundiais.

Em portais alemães como Bild e Kicker, a derrota foi sentida e a inferioridade física da seleção foi citada como um dos principais pontos fracos da Alemanha. Outro tema tratado foi a atuação de Nagelsmann, que teria dado prioridade à gestão do elenco, com trocas de titulares antes e durante a partida, o que teria deixado o resultado final do confronto em segundo plano.

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Após o apito final, o treinador alemão ponderou que o começo da partida foi bom, mas a quantidade de bolas perdidas transformou o cenário da partida, deixando o Equador à vontade para pressionar e conquistar a virada no placar. Nagelsmann ainda falou em "sorte" dos equatorianos no lance do primeiro gol, marcado por Nilson Angulo.

- A gente começou muito bem, tivemos a liderança no placar muito cedo, o que foi merecido, porque nos dez primeiros minutos foram bons. Depois, acabamos tomando esse gol e colocou o adversário num melhor momento. Acabamos perdendo posse de bola. [...] Não acho que permitimos a eles grande oportunidades. A gente também marcou bem e no fim sofremos o gol. É sempre complicado quando os atacantes adversários tentam tanto durante um jogo. Temos que tomar cuidado com essa situação e, no fim, eles tiveram uma sorte da bola passar entre as pernas [do zagueiro alemão] no primeiro gol e, no segundo tempo, eles tiveram mais controle da bola e nos exigiram muito defensivamente - declarou Nagelsmann.

O técnico teve uma visão próxima do capitão Joshua Kimmich, mas o jogador do Bayern de Munique foi mais duro nas palavras após a partida e chegou a afirmar que a derrota foi merecida pela atuação da Alemanha nos 90 minutos. O meia, que atua como lateral da seleção, afirmou que sua substituição já estava combinada para o segundo tempo, o que foi cumprido pelo treinador.

- Acho que começamos bem no jogo com o gol cedo, mas depois perdemos muito a bola, contra um adversário que estava sempre bem no jogo. Eles foram ficando mais fortes, principalmente no segundo tempo. Temos que falar, foi uma derrota merecida - disse Kimmich, que garantiu que o elenco não estava confortável com a ideia de perder a partida.

- A gente queria ganhar de qualquer jeito, ninguém entrou em campo pensando que já éramos os primeiros colocados. Queríamos ganhar o jogo, e isso não pode acontecer. A gente não pode assim, ainda mais daqui para frente. Não podemos tomar gol em todas as partidas. Temos que diminuir as perdas de posse de bola para ganhar dos adversários - completou.

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Elenco do Equador comemora vitória de virada em cima da Alemanha. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Duelo com o Paraguai e caminho difícil

Na segunda-feira, a bola rola para Alemanha e Paraguai às 17h30 (horário de Brasília), em Foxborough, perto de Boston. Os alemães terão pela frente um adversário que mostrou menos que o esperado na Copa até aqui, que sofreu uma goleada dos Estados Unidos na estreia, venceu a Turquia pelo placar mínimo e empatou com a Austrália em uma partida apática das suas seleções.

Entretanto, o time comandado por Gustavo Alfaro já mostrou muito mais durante a preparação da seleção para o Mundial e pode espelhar o que o Equador fez para vencer a Alemanha no duelo do mata-mata. Caso Nagelsmann consiga a classificação, terá um caminho muito difícil na sequência.

Isso porque os alemães estão na chave da França e, caso a equipe passe da Suécia, será a adversária nas oitavas de final. Um eventual confronto com os franceses coloca a Alemanha em um cenário de possível eliminação, mas, antes de pensar no confronto europeu, há mais um rival sul-americano pelo caminho.

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