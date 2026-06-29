Alemanha é eliminada e perde invencibilidade histórica na Copa do Mundo Paraguai superou a Alemanha na disputa de pênaltis nos 16 avos de final da Copa

A eliminação para o Paraguai nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 marcou o fim de uma das maiores escritas da história do futebol da Alemanha. Derrotados por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os alemães perderam pela primeira vez uma disputa de penalidades em Copas do Mundo.

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Até então, a seleção alemã havia vencido todas as quatro decisões por pênaltis que disputou no torneio. A sequência começou na semifinal de 1982, contra a França, e foi ampliada nas quartas de final de 1986, diante do México, na semifinal de 1990, contra a Inglaterra, e nas quartas de final de 2006, diante da Argentina.

A derrota para o Paraguai encerra uma invencibilidade que atravessou mais de quatro décadas e coloca os sul-americanos como responsáveis por quebrar uma grande marca da Copa do Mundo.

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Disputas de pênaltis da Alemanha em Copas

1982 (semifinal): Alemanha 5 x 4 França (3 a 3)

5 x 4 França (3 a 3) 1986 (quartas de final): Alemanha 4 x 1 México (0 a 0)

4 x 1 México (0 a 0) 1990 (semifinal): Alemanha 4 x 3 Inglaterra (1 a 1)

4 x 3 Inglaterra (1 a 1) 2006 (quartas de final): Alemanha 4 x 2 Argentina (1 a 1)

4 x 2 Argentina (1 a 1) 2026 (oitavas de final): Paraguai 4 x 3 Alemanha (1 a 1)

A queda também representa apenas a segunda derrota da Alemanha em disputas de pênaltis em grandes torneios de seleções, considerando Copa do Mundo e Eurocopa. A única anterior havia ocorrido na final da Eurocopa de 1976, quando a então Alemanha Ocidental foi superada pela Tchecoslováquia.

Com a classificação, o Paraguai avança às oitavas de final da Copa do Mundo e mantém vivo o sonho de uma campanha histórica, enquanto a Alemanha se despede do torneio, encerrando uma das sequências mais duradouras dos Mundiais.

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Neuer, goleiro da Alemanha em ação contra o Paraguai (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

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