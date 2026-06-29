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Alemanha é eliminada e perde invencibilidade histórica na Copa do Mundo

Paraguai superou a Alemanha na disputa de pênaltis nos 16 avos de final da Copa

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 22:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Alemanha lamentando eliminação na Copa do Mundo
Jogadores da Alemanha lamentam eliminação na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A eliminação para o Paraguai nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 marcou o fim de uma das maiores escritas da história do futebol da Alemanha. Derrotados por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os alemães perderam pela primeira vez uma disputa de penalidades em Copas do Mundo.

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    Até então, a seleção alemã havia vencido todas as quatro decisões por pênaltis que disputou no torneio. A sequência começou na semifinal de 1982, contra a França, e foi ampliada nas quartas de final de 1986, diante do México, na semifinal de 1990, contra a Inglaterra, e nas quartas de final de 2006, diante da Argentina.

    A derrota para o Paraguai encerra uma invencibilidade que atravessou mais de quatro décadas e coloca os sul-americanos como responsáveis por quebrar uma grande marca da Copa do Mundo.

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    Disputas de pênaltis da Alemanha em Copas

    • 1982 (semifinal): Alemanha 5 x 4 França (3 a 3)
    • 1986 (quartas de final): Alemanha 4 x 1 México (0 a 0)
    • 1990 (semifinal): Alemanha 4 x 3 Inglaterra (1 a 1)
    • 2006 (quartas de final): Alemanha 4 x 2 Argentina (1 a 1)
    • 2026 (oitavas de final): Paraguai 4 x 3 Alemanha (1 a 1)

    A queda também representa apenas a segunda derrota da Alemanha em disputas de pênaltis em grandes torneios de seleções, considerando Copa do Mundo e Eurocopa. A única anterior havia ocorrido na final da Eurocopa de 1976, quando a então Alemanha Ocidental foi superada pela Tchecoslováquia.

    Com a classificação, o Paraguai avança às oitavas de final da Copa do Mundo e mantém vivo o sonho de uma campanha histórica, enquanto a Alemanha se despede do torneio, encerrando uma das sequências mais duradouras dos Mundiais.

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    Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai
    Neuer, goleiro da Alemanha em ação contra o Paraguai (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

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