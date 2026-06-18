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Quais os planos do Botafogo para o meia Danilo após a Copa?

Meia é o grande destaque do Glorioso no ano e desperta interesse do futebol europeu

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 08:00
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Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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Ainda que tenha desgastado a relação antes da pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo exalta Danilo como o 48º representante alvinegro cedido à Seleção Brasileira para um Mundial. Craque do time, o meio-campista vive o melhor momento da carreira e desperta interesse de clubes do Brasil e do exterior.

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    O momento é de incerteza. Um dia antes da convocação para a Copa, Danilo pediu para não ser relacionado e desfalcou o Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos, o que acabou o deixando livre para ser negociado com outra equipe do Brasileirão — aquela seria a 13ª partida, extrapolando o limite de jogos para negociação na Série A.

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    Danilo, então, foi afastado das atividades e treinou separado do restante do elenco até sua apresentação à CBF na Granja Comary. Nesse período, a SAF recebeu sondagens já para uma transação a partir de 20 de julho, data de abertura da janela de transferências.

    O Botafogo adotou postura firme e, conforme publicou o Lance! à época, decidiu: o camisa oito só voltará a atuar pelo clube caso não seja vendido na janela.

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    Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.
    Danilo com a nova camisa do Botafogo em homenagem à Seleção. (Imagem: Divulgação/Botafogo)

    Botafogo admite negociação

    O cenário não é dos mais complicados para se entender. Danilo está na mira do Palmeiras, clube que o formou, e de equipes do exterior como Newcastle e Fulham, da Inglaterra, e do Zenit, da Rússia. O último, em primeiro contato, foi descartado por gestão de carreira do jogador com seus representantes.

    A SAF planeja vender o jogador por quantia entre 35 e 40 milhões de euros. Ele foi comprado no início de 2025 junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), e foi o jogador que mais se valorizou no plantel com as atuações no primeiro semestre do ano.

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    A venda de Danilo é tratada internamente como fundamental para equilíbrio das contas e entrada de verba nova nos cofres da SAF. Com problemas financeiros devido à crise por disputa societária, e na transição para saída de John Textor e chegada de Gabriel de Alba, da GDA Luma, o Botafogo já traça seu planejamento contando com a entrada dos recursos pela negociação do principal nome do elenco.

    Até a passagem de Danilo pelo Botafogo é um verdadeiro sucesso. São 41 jogos disputados, sendo 24 em 2026, com 11 gols marcados (dez na atual temporada) e mais sete assistências. A nível de comparação, ele marcou 12 gols em 141 jogos pelo Palmeiras e seis gols em 62 partidas no Nottingham. Auge absoluto do principal jogador do país no ano.

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