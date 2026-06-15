logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Altos e baixos: quem foi mal e quem brilhou pelo Botafogo no primeiro semestre

Glorioso tem problemas claros a resolver na segunda janela e peças a preservar

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 11:00
Favorite o Lance! no Google
Botafogo fechou primeiro semestre com lacunas no elenco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo fechou primeiro semestre com lacunas no elenco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Carregando conteúdo especial...

De planejamento questionável para a temporada, passando por troca no comando técnico e crise financeira nos bastidores, o desequilíbrio no elenco também se apresenta como um dos pilares para o momento instável do Botafogo no primeiro semestre. Abaixo, o Lance! faz um balanço de quem deixou a desejar e quem se destacou no início de 2026.

continua após a publicidade
  • Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)

    Copa do Mundo: Goleiro de Cabo Verde tem nome homenageando ex-Botafogo

    Copa do Mundo
    Há 23 minutos
  • Botafogo durante treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Botafogo define calendário de intertemporada após recesso para a Copa

    Botafogo
    Há 1 dia

    • De recesso, o Botafogo se reapresenta no CT Lonier na próxima segunda-feira (22) para dar inicio à intertemporada. O elenco viajará para a Rússia no começo de julho para amistosos como parte da preparação. São muitos os ajustes.

    + Atitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'
    + Botafogo tem líderes do elenco podendo assinar pré-contrato em junho; veja lista

    continua após a publicidade

    Quem ficou abaixo?

    Dos muitos problemas, o maior é, sem dúvidas, no gol. Afastado por Anselmi e reintegrado por Franclim Carvalho, Neto vive o ápice das críticas com a camisa alvinegra. O goleiro de 36 empilha partidas ruins, comprometendo resultados importantes no Campeonato Brasileiro, sendo o principal alvo da torcida.

    Isso o credencia a peça negociável pela diretoria na próxima janela de transferências, a partir de 20 de julho. Neto tem salário considerado alto para os padrões atuais da SAF e o entendimento de que é um custo-benefício ruim. A principal questão é isso não se aplicar somente a ele, mas também aos reservas Léo Linck e Raul. Um goleiro titular é tratado como urgência.

    continua após a publicidade
    Goleiro Neto vive péssima fase no Botafogo (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)
    Goleiro Neto vive péssima fase no Botafogo (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)

    A linha de sistema defensivo, que perdeu Alexander Barboza, principal peça, para o Palmeiras, também tem seus altos e baixos. Se Ferraresi chegou do São Paulo tomando conta da posição pela direita, Bastos foi quem pagou o pato.

    O angolano, que ficou 2025 todo fora de ação, não conseguiu mostrar a condição de 2024, quando foi titular incontestável no ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Foram poucas as partidas com o zagueiro bem em campo, se sustentando na titularidade mais por falta de opção.

    Outro incontestável em outrora, Vitinho fez um primeiro semestre abaixo da régua e, não à toa, perdeu a posição nos últimos jogos para o uruguaio Mateo Ponte. O lateral-direito, um dos alvos do exterior para a janela de julho, esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas não é unanimidade na torcida do Botafogo.

    Vitinho em ação em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Vitinho em ação em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Botafogo com maestros e liderança

    A parte criativa é o que tem salvado o Botafogo, junto ao principal líder do elenco. Alex Telles assumiu a braçadeira de capitão no início de 2026 e aumentou ainda mais seu status de ídolo da instituição. Em campo, o lateral-esquerdo é um dos pilares do time comandado por Franclim Carvalho e voltou a se destacar pela parte física. Nome gigante da posição, que atua como tal e não tem deixado dúvidas no setor.

    Mais à frente, um atleta muito cobiçado pela SAF chegou com tudo e tomou conta da posição. Trata-se do argentino Cristian Medina, que despontou com pouco tempo de casa e tornou-se referência técnica do plantel. Contratado junto ao Estudiantes-ARG, o jogador de 24 anos já faz valer toda a espera, já que foi alvo do Alvinegro ainda para o início de 2024.

    São 17 jogos pelo Glorioso até então, com dois gols marcados, que o projetam ao posto de principal esperança do meio-campo em caso de saída de um craque. A dupla de Medina, sim, se consolidou como craque do futebol brasileiro e deve deixar saudade em meio a iminente venda.

    Cristian Medina é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Cristian Medina é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Danilo é 'O CARA' do Botafogo

    Se não engrenou no segundo semestre de 2025 devido a questões físicas após o retorno da Europa, onde defendeu o Notttingham Forest, da Inglaterra, Danilo fez dos seis primeiros meses da atual temporada os melhores de sua curta carreira. O volante aproveitou a chance como protagonista de um time em reconstrução, assumiu a responsabilidade e é o nome de destaque. Seja do Botafogo ou do futebol brasileiro no geral.

    Copa do Mundo: veja quanto o Botafogo receberá por dia com Danilo na Seleção

    O camisa oito disputou 24 partidas no primeiro semestre, marcou incríveis dez gols e contribuiu com mais três assistências. Maestro do meio-campo alvinegro, Danilo impressionou, recebeu oportunidade em apenas uma janela de amistosos da Seleção Brasileira, brilhou sob o comando de Carlo Ancelotti e foi convocado para a Copa do Mundo. Prêmio para o craque da temporada até então. E o torcedor do Botafogo curtiu muito o que deve ter sido o último período do jogador no clube.

    Danilo é alvo de clubes do exterior e tem o interesse de voltar a atuar na Europa. O Botafogo deseja algo entre 35 e 40 milhões de euros para liberar o volante após a Copa do Mundo, mas também vê adversários do país tentando a contratação. É o caso do Palmeiras, clube que revelou o volante em 2020 e já fez contato com representantes do jogador.

    Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Preparação

    O grupo volta aos treinos no dia 22 de junho, no Rio de Janeiro. As atividades até a viagem ficam concentradas no Espaço Lonier. O embarque para a Europa está agendado para 1º de julho.

    Em solo russo, o Alvinegro enfrenta o CSKA no dia 5 e o Dínamo Moscou no dia 10. As duas partidas serão realizadas nos estádios dos adversários. O retorno ao Brasil está previsto para 11 de julho.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
    Fora de CampoAtitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'Há 19 horas
    Botafogo durante treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoBotafogo define calendário de intertemporada após recesso para a CopaHá 1 dia
    Alex Telles tem contrato com o Botafogo até o fim do ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoBotafogo tem líderes do elenco podendo assinar pré-contrato em junho; veja listaHá 2 dias
    Anitta vai se apresentar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoQual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo?Há 2 dias
    John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoTextor cobra mais de R$ 2 bilhões do presidente do Botafogo por indenizaçãoHá 2 dias
    Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
    BotafogoQuantos jogadores na Copa do Mundo já vestiram a camisa do Botafogo?Há 3 dias

    Mais LANCE!

    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Flamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro Brito
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda
    Franclim Carvalho com o elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo encaminha acordo para intertemporada na Rússia com amistosos
    Botafogo promove Game Show ao vivo na tv do clube (Foto: Divulgação)
    Botafogo inova com Game Show na TV do clube unindo sócios e influenciadores
    Elenco do Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo vê situação difícil para importante janela do segundo semestre
    Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo sofre o sexto transfer ban da Fifa, desta vez por dívida na compra de Villalba
    Logo da Ferj (Foto: Divulgação)
    Com apoio dos grandes do Rio, Rubens Lopes é reeleito presidente da Ferj
    Fabinho e Danilo comemorando a vitória da Seleção Brasileira (Foto: Kirk Irwin/AFP)
    Data Fifa: veja como foi o desempenho dos jogadores convocados pelo Botafogo
    John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi afastado do Lyon (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)
    'Litígio sério': Textor se manifesta sobre venda da SAF do Botafogo à GDA Luma
    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
    Dependência de venda de atletas é problema para Palmeiras e outros gigantes: 'Risco alto'
    Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo e GDA Luma: quais os próximos passos para compra da SAF?
    Gabriel de Alba avançou para comprar a SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)
    Gabriel de Alba já fala como novo dono da SAF: 'Vamos crescer o Botafogo'