Altos e baixos: quem foi mal e quem brilhou pelo Botafogo no primeiro semestre Glorioso tem problemas claros a resolver na segunda janela e peças a preservar

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De planejamento questionável para a temporada, passando por troca no comando técnico e crise financeira nos bastidores, o desequilíbrio no elenco também se apresenta como um dos pilares para o momento instável do Botafogo no primeiro semestre. Abaixo, o Lance! faz um balanço de quem deixou a desejar e quem se destacou no início de 2026.

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De recesso, o Botafogo se reapresenta no CT Lonier na próxima segunda-feira (22) para dar inicio à intertemporada. O elenco viajará para a Rússia no começo de julho para amistosos como parte da preparação. São muitos os ajustes.

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Quem ficou abaixo?

Dos muitos problemas, o maior é, sem dúvidas, no gol. Afastado por Anselmi e reintegrado por Franclim Carvalho, Neto vive o ápice das críticas com a camisa alvinegra. O goleiro de 36 empilha partidas ruins, comprometendo resultados importantes no Campeonato Brasileiro, sendo o principal alvo da torcida.

Isso o credencia a peça negociável pela diretoria na próxima janela de transferências, a partir de 20 de julho. Neto tem salário considerado alto para os padrões atuais da SAF e o entendimento de que é um custo-benefício ruim. A principal questão é isso não se aplicar somente a ele, mas também aos reservas Léo Linck e Raul. Um goleiro titular é tratado como urgência.

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Goleiro Neto vive péssima fase no Botafogo (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)

A linha de sistema defensivo, que perdeu Alexander Barboza, principal peça, para o Palmeiras, também tem seus altos e baixos. Se Ferraresi chegou do São Paulo tomando conta da posição pela direita, Bastos foi quem pagou o pato.

O angolano, que ficou 2025 todo fora de ação, não conseguiu mostrar a condição de 2024, quando foi titular incontestável no ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Foram poucas as partidas com o zagueiro bem em campo, se sustentando na titularidade mais por falta de opção.

Outro incontestável em outrora, Vitinho fez um primeiro semestre abaixo da régua e, não à toa, perdeu a posição nos últimos jogos para o uruguaio Mateo Ponte. O lateral-direito, um dos alvos do exterior para a janela de julho, esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas não é unanimidade na torcida do Botafogo.

Vitinho em ação em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo com maestros e liderança

A parte criativa é o que tem salvado o Botafogo, junto ao principal líder do elenco. Alex Telles assumiu a braçadeira de capitão no início de 2026 e aumentou ainda mais seu status de ídolo da instituição. Em campo, o lateral-esquerdo é um dos pilares do time comandado por Franclim Carvalho e voltou a se destacar pela parte física. Nome gigante da posição, que atua como tal e não tem deixado dúvidas no setor.

Mais à frente, um atleta muito cobiçado pela SAF chegou com tudo e tomou conta da posição. Trata-se do argentino Cristian Medina, que despontou com pouco tempo de casa e tornou-se referência técnica do plantel. Contratado junto ao Estudiantes-ARG, o jogador de 24 anos já faz valer toda a espera, já que foi alvo do Alvinegro ainda para o início de 2024.

São 17 jogos pelo Glorioso até então, com dois gols marcados, que o projetam ao posto de principal esperança do meio-campo em caso de saída de um craque. A dupla de Medina, sim, se consolidou como craque do futebol brasileiro e deve deixar saudade em meio a iminente venda.

Cristian Medina é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Danilo é 'O CARA' do Botafogo

Se não engrenou no segundo semestre de 2025 devido a questões físicas após o retorno da Europa, onde defendeu o Notttingham Forest, da Inglaterra, Danilo fez dos seis primeiros meses da atual temporada os melhores de sua curta carreira. O volante aproveitou a chance como protagonista de um time em reconstrução, assumiu a responsabilidade e é o nome de destaque. Seja do Botafogo ou do futebol brasileiro no geral.

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O camisa oito disputou 24 partidas no primeiro semestre, marcou incríveis dez gols e contribuiu com mais três assistências. Maestro do meio-campo alvinegro, Danilo impressionou, recebeu oportunidade em apenas uma janela de amistosos da Seleção Brasileira, brilhou sob o comando de Carlo Ancelotti e foi convocado para a Copa do Mundo. Prêmio para o craque da temporada até então. E o torcedor do Botafogo curtiu muito o que deve ter sido o último período do jogador no clube.

Danilo é alvo de clubes do exterior e tem o interesse de voltar a atuar na Europa. O Botafogo deseja algo entre 35 e 40 milhões de euros para liberar o volante após a Copa do Mundo, mas também vê adversários do país tentando a contratação. É o caso do Palmeiras, clube que revelou o volante em 2020 e já fez contato com representantes do jogador.

Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Preparação

O grupo volta aos treinos no dia 22 de junho, no Rio de Janeiro. As atividades até a viagem ficam concentradas no Espaço Lonier. O embarque para a Europa está agendado para 1º de julho.

Em solo russo, o Alvinegro enfrenta o CSKA no dia 5 e o Dínamo Moscou no dia 10. As duas partidas serão realizadas nos estádios dos adversários. O retorno ao Brasil está previsto para 11 de julho.