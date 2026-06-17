Justiça notifica Fifa reconhecendo que Botafogo não pode pagar dívidas do transfer ban Movimento foi celebrado internamente como grande passo para tirar punições

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o envio à Fifa de uma decisão reconhecendo que a SAF Botafogo não pode pagar as dívidas que implicaram nos transfer bans. A medida era muito aguardada pela diretoria alvinegra no processo de recuperação judicial.

continua após a publicidade

+ Botafogo confirma participação na 'Brothers Cup', torneio na Rússia

+ Altos e baixos: quem foi mal e quem brilhou pelo Botafogo no primeiro semestre

No processo de recuperação judicial, a própria SAF havia feito os pedidos para quitar débitos que travavam o Glorioso quanto a registros de atletas. Como a primeira tentativa não foi bem sucedida, solicitou à Justiça tal declaração para abrir os caminhos.

continua após a publicidade

O cenário indica que, como está em recuperação judicial, o Botafogo não pode "furar a fila". A recuperação judicial organiza em fila os credores.

Portanto, o Alvinegro, com isso, tiraria as dividas da Fifa e colocaria nessa nova fila. Conforme apurou o Lance!, o movimento foi muito celebrado internamente.

continua após a publicidade

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Botafogo nos bastidores

Paralelo a isso, o presidente João Paulo Magalhães Lins, do Botafogo Social, e Eduardo Iglesias, CEO interino da SAF, vêm trabalhando para derrubar os seis transfer bans da Fifa por dívidas com Atlanta United, New York City, Ludogorets, Zenit, Nacional-URU e multas da entidade por atrasos em documentos.

Enquanto resolve as questões burocráticas para poder registrar novos atletas na janela de 20 de julho a 11 de setembro, o Botafogo também caminha para a troca de gestão na SAF. O clube social já assinou contrato vinculante com a GDA Luma e busca finalizar acordo com a Eagle para, depois de quatro anos, dar ponto final à era "John Textor".