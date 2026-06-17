logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Justiça notifica Fifa reconhecendo que Botafogo não pode pagar dívidas do transfer ban

Movimento foi celebrado internamente como grande passo para tirar punições

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 11:02
Favorite o Lance! no Google
João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o envio à Fifa de uma decisão reconhecendo que a SAF Botafogo não pode pagar as dívidas que implicaram nos transfer bans. A medida era muito aguardada pela diretoria alvinegra no processo de recuperação judicial.

continua após a publicidade
  • Botafogo jogará a Brothers Cup, na Rússia (Foto: Divulgação)

    Botafogo confirma participação na ‘Brothers Cup’, torneio na Rússia

    Botafogo
    Há 24 minutos
  • Botafogo fechou primeiro semestre com lacunas no elenco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Altos e baixos: quem foi mal e quem brilhou pelo Botafogo no primeiro semestre

    Botafogo
    Há 2 dias

    • + Botafogo confirma participação na 'Brothers Cup', torneio na Rússia
    Altos e baixos: quem foi mal e quem brilhou pelo Botafogo no primeiro semestre

    No processo de recuperação judicial, a própria SAF havia feito os pedidos para quitar débitos que travavam o Glorioso quanto a registros de atletas. Como a primeira tentativa não foi bem sucedida, solicitou à Justiça tal declaração para abrir os caminhos.

    continua após a publicidade

    O cenário indica que, como está em recuperação judicial, o Botafogo não pode "furar a fila". A recuperação judicial organiza em fila os credores.

    Portanto, o Alvinegro, com isso, tiraria as dividas da Fifa e colocaria nessa nova fila. Conforme apurou o Lance!, o movimento foi muito celebrado internamente.

    continua após a publicidade

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Botafogo nos bastidores

    Paralelo a isso, o presidente João Paulo Magalhães Lins, do Botafogo Social, e Eduardo Iglesias, CEO interino da SAF, vêm trabalhando para derrubar os seis transfer bans da Fifa por dívidas com Atlanta United, New York City, Ludogorets, Zenit, Nacional-URU e multas da entidade por atrasos em documentos.

    Enquanto resolve as questões burocráticas para poder registrar novos atletas na janela de 20 de julho a 11 de setembro, o Botafogo também caminha para a troca de gestão na SAF. O clube social já assinou contrato vinculante com a GDA Luma e busca finalizar acordo com a Eagle para, depois de quatro anos, dar ponto final à era "John Textor".

    Eduardo Iglesias é o novo Diretor Geral da SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)
    Eduardo Iglesias é o novo Diretor Geral da SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Botafogo jogará a Brothers Cup, na Rússia (Foto: Divulgação)
    BotafogoBotafogo confirma participação na 'Brothers Cup', torneio na RússiaHá 24 minutos
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Futebol FemininoCopa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de finalHá 1 dia
    Botafogo fechou primeiro semestre com lacunas no elenco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoAltos e baixos: quem foi mal e quem brilhou pelo Botafogo no primeiro semestreHá 2 dias
    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
    Fora de CampoAtitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'Há 2 dias
    Botafogo durante treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoBotafogo define calendário de intertemporada após recesso para a CopaHá 3 dias
    Alex Telles tem contrato com o Botafogo até o fim do ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoBotafogo tem líderes do elenco podendo assinar pré-contrato em junho; veja listaHá 4 dias

    Mais LANCE!

    Anitta vai se apresentar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Qual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo?
    John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Textor cobra mais de R$ 2 bilhões do presidente do Botafogo por indenização
    Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Quantos jogadores na Copa do Mundo já vestiram a camisa do Botafogo?
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Flamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro Brito
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda
    Franclim Carvalho com o elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo encaminha acordo para intertemporada na Rússia com amistosos
    Botafogo promove Game Show ao vivo na tv do clube (Foto: Divulgação)
    Botafogo inova com Game Show na TV do clube unindo sócios e influenciadores
    Elenco do Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo vê situação difícil para importante janela do segundo semestre
    Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo sofre o sexto transfer ban da Fifa, desta vez por dívida na compra de Villalba
    Logo da Ferj (Foto: Divulgação)
    Com apoio dos grandes do Rio, Rubens Lopes é reeleito presidente da Ferj
    Fabinho e Danilo comemorando a vitória da Seleção Brasileira (Foto: Kirk Irwin/AFP)
    Data Fifa: veja como foi o desempenho dos jogadores convocados pelo Botafogo
    John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi afastado do Lyon (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)
    'Litígio sério': Textor se manifesta sobre venda da SAF do Botafogo à GDA Luma