Botafogo confirma participação na 'Brothers Cup', torneio na Rússia Glorioso jogará contra os tradicionais CSKA e Dínamo Moscou

O Botafogo confirmou nesta quarta-feira (17) seu calendário de intertemporada na Rússia, de 1º a 12 de julho, para a disputa da "Brothers Cup 2026". O Glorioso jogará o torneio amistosos com CSKA E Dínamo Moscou, potências do futebol local.

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A intertemporada do Glorioso de olho no retorno do calendário após a Copa do Mundo terá início na próxima segunda-feira (22), com a reapresentação do elenco no CT Lonier. A delegação embarcará rumo ao Leste Europeu no dia 30.

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A estreia alvinegra no torneio acontece no dia 4 de julho, diante do CSKA Moscow, na VEB Arena. Em seguida, o time volta a campo no dia 10 de julho para enfrentar o Dynamo Moscow, na VTB Arena.

Botafogo jogará a Brothers Cup, na Rússia (Foto: Divulgação)

O Glorioso será o primeiro clube da América do Sul a disputar a Brothers Cup, torneio promovido pelos clubes russos e que chega à sua quarta edição consolidado como uma das principais competições de verão no país.

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A diretoria alvinegra trabalha ainda para conseguir, junto aos adversários russos, fechar direitos de transmissão, seja em seu canal oficial, a "Botafogo TV", ou em emissoras. Havia ainda a expectativa da presença de um clube sérvio para o torneio amistoso, o que não foi oficializado.

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