Botafogo aproveita folga e terá 'semana cheia' de olho em clássico
Glorioso voltou bem após a Copa do Mundo, com duas vitórias e um empate
O Botafogo terá dias de paz nesta semana após a vitória fora de casa sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sete pontos conquistados em três jogos, o time comandado por Franclim Carvalho tirou folga e em reapresentação marcada para sexta-feira (31).
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Isso porque o compromisso previamente agendado para esta quarta-feira (29), contra o Grêmio, pela 21ª rodada, precisou ser adiado devido à presença da equipe gaúcha na disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana.
A equipe alvinegra voltará a campo apenas no dia 8 de agosto, para partida da 22ª rodada contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília). A equipe aproveitará semana cheia para treinamentos no CT Lonier visando se aproximar das primeiras posições de olho em vaga na próxima edição da Libertadores.
Botafogo com novas opções
A pausa no calendário do Glorioso será importante para Franclim Carvalho conhecer melhor as novas peças do elenco, que foram contratadas no início da segunda janela de transferências. Até o momento, apenas o goleiro Warleson, titular contra Vitória e Cruzeiro, foi a campo.
O Botafogo tem à disposição o goleiro Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira. Até o retorno para o clássico com o Fluminense, a diretoria alvinegra pretende anunciar mais um defensor para fechar o setor.
Com a campanha no último recorte, de duas vitórias e um empate, o Botafogo foi a 29 pontos e saltou para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, a dois pontos do Red Bull Bragantino, quinto colocado, primeiro na zona de classificação para a próxima Libertadores.
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