logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Botafogo aproveita folga e terá 'semana cheia' de olho em clássico

Glorioso voltou bem após a Copa do Mundo, com duas vitórias e um empate

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 12:30
Favorite o Lance! no Google
Botafogo venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão
Botafogo venceu o Cruzeiro fora de casa pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo terá dias de paz nesta semana após a vitória fora de casa sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sete pontos conquistados em três jogos, o time comandado por Franclim Carvalho tirou folga e em reapresentação marcada para sexta-feira (31).

+ Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão
+ Alex Telles celebra 100º jogo pelo Botafogo e elogia grupo após vitória

continua após a publicidade

Isso porque o compromisso previamente agendado para esta quarta-feira (29), contra o Grêmio, pela 21ª rodada, precisou ser adiado devido à presença da equipe gaúcha na disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana.

A equipe alvinegra voltará a campo apenas no dia 8 de agosto, para partida da 22ª rodada contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília). A equipe aproveitará semana cheia para treinamentos no CT Lonier visando se aproximar das primeiras posições de olho em vaga na próxima edição da Libertadores.

continua após a publicidade
Botafogo bateu o Cruzeiro no Mineirão
Jogadores do Botafogo comemoram vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo com novas opções

A pausa no calendário do Glorioso será importante para Franclim Carvalho conhecer melhor as novas peças do elenco, que foram contratadas no início da segunda janela de transferências. Até o momento, apenas o goleiro Warleson, titular contra Vitória e Cruzeiro, foi a campo.

O Botafogo tem à disposição o goleiro Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira. Até o retorno para o clássico com o Fluminense, a diretoria alvinegra pretende anunciar mais um defensor para fechar o setor.

continua após a publicidade

Com a campanha no último recorte, de duas vitórias e um empate, o Botafogo foi a 29 pontos e saltou para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, a dois pontos do Red Bull Bragantino, quinto colocado, primeiro na zona de classificação para a próxima Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas

Botafogo

Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de Ferraresi

Há 1 minuto
Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Fora de Campo

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Há 3 horas
Ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Ex-esposa de Artur Jorge 'curte' vitória do Botafogo no Instagram

Há 1 dia
Natane comemora seu gol pelo Botafogo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca Feminino

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/07/2026)

Há 1 dia
Justino fez o gol da vitória do Botafogo contra o Cruzeiro

Botafogo

'Joias do Bairro' pedem passagem e se destacam com Franclim no Botafogo

Há 1 dia
Franclim Carvalho, técnico do Botafogo

Botafogo

Franclim brinca e elogia Artur Jorge após vitória do Botafogo: 'Muito importante'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Artur Jorge em amistoso contra o Grêmio

Torcida do Botafogo provoca Artur Jorge após vitória no Brasileirão

Alex Telles cobrou escanteio que originou gol do Botafogo

Alex Telles celebra 100º jogo pelo Botafogo e elogia grupo após vitória

Artur Jorge no comando técnico do Cruzeiro

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Botafogo

Justino fez o gol da vitória do Botafogo contra o Cruzeiro

Dê suas notas: Botafogo aproveita chance e bate o Cruzeiro fora de casa

Jogadores do Botafogo comemoram gol

Botafogo vence o Cruzeiro no Mineirão em reencontro com Artur Jorge

Cruzeiro e Botafogo em ação no Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Cruzeiro x Botafogo causa revolta: 'Impressionante'

Justino e Kaio Jorge em Cruzeiro x Botafogo

Veja gol em Cruzeiro x Botafogo: Justino abre o placar

Vestiário do Botafogo no Mineirão

Botafogo tem retornos importantes para duelo com o Cruzeiro; veja escalação

Franclim Carvalho (à direita) foi auxiliar de Artur Jorge no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo reencontra Artur Jorge, e Franclim enfrenta o amigo pela primeira vez

Seedorf camisa 10 do Botafogo

Cruzeiro 1 x 3 Botafogo no Brasileirão 2012; virada com dois de Seedorf

Foto de anuncio de Danilo Pereira no Botafogo

Botafogo anuncia Danilo Pereira como sexto reforço da janela

Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Davide Ancelotti revela por que pediu demissão do Botafogo: 'Nem presidente tinha'

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão