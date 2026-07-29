Montoro se destaca e amplia leque de Franclim para variações no Botafogo Meia argentino esteve dentre os melhores em campo nos jogos contra Vitória e Cruzeiro

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O Botafogo voltou bem após a pausa para a Copa do Mundo e conquistou sete pontos de nove disputados. O técnico Franclim Carvalho, que gere um elenco em reconstrução, contou com boas atuações daquele que, ao lado de Danilo, divide o posto de referência tecnica: Álvaro Montoro registrou duas boas exibições e empolgou a torcida.

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Ausência na partida antecipada contra o Santos, no triunfo do Glorioso por 2 a 1, por cumprir suspensão, o camisa 10 foi peça-chave nos jogos contra Vitória (0 a 0) e Cruzeiro (1 a 0). Chamaram atenção a calma e postura do jovem meia argentino, de apenas 19 anos, que se comportou como um maestro.

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Se o esperado de um jogador da função é atuar principalmente perto do terço final, o meia vem "dando as cartas" em todas as faixas do gramado. A flutuação dá ao Botafogo o cérebro como grande articulador.

Números em jogos do Botafogo refletem

No empate sem gols com o Leão, Montoro foi destaque em todos os aspectos. Se parou em uma das grandes defesas de Lucas Arcanjo na tentativa da entrada da área, apareceu para criar e levou muito perigo.

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Montoro é um dos destaques do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Das 61 ações com bola contra o Vitória, conforme dados fornecidos pelo Sofascore, Montoro acertou 100% dos cruzamentos (3/3), 87% dos passes (40/46) e levou a melhor em quatro de seis oportunidades com drible. O controle para sair da marcação e clarear lances ficou evidente. Em um time que evolui quanto à compactação, ganhou cinco de nove duelos no chão e recuperou oito bolas no combate.

Já contra a Raposa, na vitória por 1 a 0 com gol de Justino, Montoro caiu mais pelo lado direito e teve, novamente, atuação decisiva. Arriscou de média distância e parou em Otávio, acertou 73% dos passes (22/30) e driblou seis em sete tentativas. Se as ações foram menores, tendo em vista à titularidade de Danilo, peça-chave no meio, e as circunstâncias do jogo, foi a principal válvula de escape nos 82 minutos jogados no Mineirão.

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Com extremos em baixa, como Matheus Martins e Lucas Villalba, as variações nos esquema de Franclim ainda demandam mais participações decisivas e melhoras em tomada de decisão. Ainda assim, Álvaro Montoro deu ótimos sinais de que pode ser figura central para Franclim Carvalho, que, se tem sentido falta de um poderoso um contra um, enxerga peças qualificadas no meio para o Botafogo desenvolver seu jogo.

O Botafogo se reapresenta na sexta-feira (31) no CT Lonier após quatro dias de folga para dar inicio à preparação de olho no clássico com o Flumiennse. O Alvinegro volta a campo no dia 8 de agosto, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada.

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