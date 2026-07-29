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Joia do Botafogo, Miguel Caldas completa 18 anos em alta na base e observado por Franclim

Meia é considerado uma das grandes promessas da base do Glorioso

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 14:39
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Miguel Caldas é uma das joias da base do Botafogo
Miguel Caldas é uma das joias das categorias de base do Botafogo (Foto: Divulgação)

Um dos principais talentos das categorias de base do Botafogo, o meia Miguel Caldas completa 18 anos nesta quarta-feira (29) cada vez mais próximo de uma oportunidade no time principal. Considerado uma das grandes promessas do clube, o camisa 10 já participou de treinamentos com os profissionais e foi relacionado para duas partidas do Campeonato Carioca nesta temporada.

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A expectativa é que Miguel siga o caminho de jovens como Justino, Huguinho, Arthur Izaque e Kauan Toledo, que vêm recebendo oportunidades na equipe principal com o técnico Franclim Carvalho.

Trajetória no Botafogo

No Alvinegro desde os oito anos de idade, Miguel assinou seu primeiro contrato profissional em outubro de 2024 e vive seu primeiro ano no Sub-20. Em 2026, soma cinco gols e três assistências, com destaque para a campanha no Campeonato Brasileiro Sub-20 e para o Torneio OPG, no qual ajudou o Glorioso a chegar à final, que será disputada contra o Bangu nos dois próximos fins de semana.

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O bom momento é reflexo da temporada de destaque em 2025. Pelo Sub-17, o meia marcou 22 gols e distribuiu 21 assistências em 45 partidas, participando diretamente de 43 gols e registrando média de praticamente uma participação em gol por jogo.

Miguel Caldas é uma das joias da base do Botafogo
Miguel Caldas é uma das joias das categorias de base do Botafogo (Foto: Divulgação)

Além do desempenho pelo Botafogo, Miguel também acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-15. Agora maior de idade, Miguel inicia uma nova fase da carreira mantendo o mesmo objetivo que o acompanha desde que chegou ao Botafogo ainda criança.

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O Botafogo assinou o primeiro contrato profissional e Miguel Caldas em 2025. O vínculo do jovem com a SAF tem valiade até o fim de 2027.

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