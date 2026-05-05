Lance!TV terá transmissão especial de Botafogo x Racing-ARG

O Botafogo entra em campo diante do Racing Club, no Estádio Nilton Santos, em confronto decisivo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Lance!TV prepara uma cobertura especial para acompanhar todos os detalhes do duelo, marcado para às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6).

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A transmissão começa às 19h30, duas horas antes do início da partida, com entradas ao vivo direto dos arredores do estádio, mostrando a movimentação da torcida alvinegra, bastidores e o clima pré-jogo. A expectativa gira em torno de um resultado que pode encaminhar a classificação do Botafogo à próxima fase. Com 7 pontos, a equipe carioca pode abrir até seis de vantagem sobre o Racing na tabela do grupo.

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A partida terá narração de Felipe Ruggeri e comentários de João Lidington. As reportagens ficam por conta de Thales Teixeira, acompanhando de perto a torcida do Botafogo, enquanto João Vidal traz análises de campo e bola ao longo da transmissão. Além, é claro, das repercussões pós-jogo.

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A cobertura completa estará disponível no Lance!TV, com todas as informações de mais um compromisso importante do Botafogo no cenário continental.

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Botafogo venceu o Racing pela Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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