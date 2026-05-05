Confronto com o Racing na Sul-Americana pode ser divisor de águas para o Botafogo

A 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana terá caráter decisivo para o planejamento do Botafogo nos oito jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Em um grupo que também conta com Caracas e Independiente Petrolero, a partida pode representar um divisor de águas no planejamento alvinegro antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Com sete pontos conquistados até aqui, o Botafogo pode chegar a dez em caso de vitória, abrindo seis de vantagem sobre o Racing, adversário considerado o principal concorrente direto pela liderança do grupo. Pelo regulamento da competição, apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final.

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O cenário pode se tornar ainda mais favorável dependendo do resultado de Independiente Petrolero x Caracas, que se enfrentam na terça-feira (5). Caso a equipe venezuelana não vença, o Botafogo ficaria muito próximo da classificação antecipada, passando a depender de apenas mais dois pontos nas rodadas finais para garantir a vaga sem precisar disputar a repescagem. Atualmente, o Caracas soma cinco pontos, enquanto o time boliviano ainda não pontuou e ocupa a lanterna do grupo.

Danilo fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Racing na Argentina (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Com a classificação bem encaminhada na Sul-Americana, o Botafogo ganharia margem para direcionar foco total ao confronto contra a Chapecoense, pela 5ª fase da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Nilton Santos, o time carioca decide a vaga na Arena Condá e, em caso de classificação, garante uma premiação de R$ 2 milhões.

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Dessa forma, a rodada representa o contraste entre dois cenários extremos: de um lado, a tranquilidade para administrar elenco e priorizar competições; do outro, a pressão por resultados em sequência em um calendário apertado. Entre o céu e o inferno, o duelo contra o Racing pode definir os rumos do Botafogo antes da pausa no calendário.

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