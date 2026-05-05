Saiba quem ganha espaço no Botafogo com a lesão de Allan

Titular em 15 dos 21 jogos do Botafogo em 2026 — excluindo o Campeonato Carioca — Allan tem sido peça importante do elenco alvinegro na temporada. Reserva imediato de Cristian Medina nos principais jogos, a lesão do atleta deixa uma lacuna no meio campo da equipe.

continua após a publicidade

➡️ 'Cadê o Anthony?' Zagueiro contratado pelo Botafogo trata lesão

Com uma lesão na coxa direita, Allan deve ficar indisponível para Franclim Carvalho pelas próximas oito semanas. O treinador português tem Newton como opção imediata para a posição de primeiro volante. Apesar da ausência de peso no meio campo, o elenco curto do Botafogo não deixa vastas opções.

Por isso surgiu a necessidade de promover o volante Huguinho, da base alvinegra, à equipe profissional. O jovem de 19 anos treinou com os profissionais na manhã desta terça-feira (5) e pode ganhar minutos no duelo contra o Racing, às 21h30, no Nilton Santos.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Newton foi um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Há outras opções?

Wallace Davi, envolvido na negociação que levou Savarino ao Fluminense, poderia ser opção, mas não tem jogado com regularidade no sub-20. Marquinhos, jovem da base com minutos no profissional, trata grave lesão na coxa.

Qual é a lesão de Allan?

O volante Allan teve diagnosticada uma lesão na coxa direita, e o tempo estimado para recuperação é de até oito semanas. A lesão aconteceu no segundo tempo do duelo com o Remo, no último sábado (2), na derrota do Alvinegro por 2 a 1, de virada.

continua após a publicidade

Com a gravidade da lesão, Allan perderá os oito jogos do Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Nesse perído, o Glorioso enfrentará o Racing (ARG), Independiente Petrolero (BOL) e Caracas (VEN) pela Sul-Americana, Chapecoense na 5ª fase da Copa do Brasil, além de Atlético-MG, Corinthians, São Paulo e Bahia pelo Brasileirão.

Fim de contrato com o Botafogo

Contratado na segunda janela de 2024, Allan soma 72 jogos com a camisa alvinegra e os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ele tem vínculo até o fim de 2026 e, em junho, justamente após a parada para a Copa, poderá assinar pré-contrato com outra equipe. Ainda não há movimentação por renovação entre as partes.