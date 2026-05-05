A lesão sofrida por Allan durante a derrota para o Remo é muito pior do que o torcedor do Botafogo esperava. O Glorioso confirmou que o volante sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita, aumentando a previsão inicial de oito semanas de recuperação para o mínimo de 12 semanas. O jogador será submetido a cirurgia nos próximos dias.

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Allan foi titular nos três jogos do Botafogo na Sul-Americana e, em todas as ocasiões, sequer foi substituído. Em campo na vitória contra o Racing, na Argentina, pela 2ª fase da competição, o jogador dessa vez não poderá ajudar a equipe na "revanche dos Argentinos", no Nilton Santos, nesta quarta-feira (6), às 21h30.

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Números de Allan pelo Botafogo com Franclim Carvalho

Com Franclim Carvalho, Allan disputou nove partidas, iniciando como titular em seis destas. Algumas estatísticas se destacam positivamente em suas participações. Confira:

9 jogos (6 titular)

89% acerto no passe

3.9 bolas recuperadas por jogo

0.9 faltas cometidas por jogo

1 cartão amarelo

Nota Sofascore 7.07

Com a gravidade da lesão, Allan perderá os oito jogos do Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Nesse perído, o Glorioso enfrentará o Racing (ARG), Independiente Petrolero (BOL) e Caracas (VEN) pela Sul-Americana, Chapecoense na 5ª fase da Copa do Brasil, além de Atlético-MG, Corinthians, São Paulo e Bahia pelo Brasileirão.

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Fim de contrato

Contratado na segunda janela de 2024, Allan soma 72 jogos com a camisa alvinegra e os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ele tem vínculo até o fim de 2026 e, em junho, justamente após a parada para a Copa, poderá assinar pré-contrato com outra equipe. Ainda não há movimentação por renovação entre as partes.

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