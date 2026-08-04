Botafogo vence concorrência e contrata Matheus Henrique, da Ponte Preta Jovem de 18 anos assinou com o Glorioso até março de 2029

O Botafogo acertou a contratação de Matheus Henrique, destaque da base da Ponte Preta. O jovem de 18 anos assinou contrato até março de 2029. Inicialmente, o atleta se juntará ao elenco sub-20 do Alvinegro, mas há a expectativa de que receba oportunidades na equipe principal. A multa rescisória para clubes brasileiros foi fixada em R$ 18 milhões.

O jogador deixou a Ponte Preta após quase dois anos no clube. Em 2026, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e também integrou o elenco profissional na Série C do Campeonato Brasileiro. Matheus Henrique estava praticamente acertado com o Avaí e já havia viajado para Florianópolis. No entanto, quando o seu staff recebeu o contato dos dirigentes do Botafogo, os planos mudaram imediatamente.

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O staff e o jogador entenderam que o Botafogo seria o melhor lugar para dar continuidade à transição do futebol sub-20 para o profissional. A ideia é que, no clube carioca, Matheus terá a oportunidade de seguir evoluindo e competir em um nível mais alto.

O atacante já esteve no estádio Nilton Santos para assinar o contrato de quase três anos de duração com o Glorioso. Recentemente, o elenco profissional do Botafogo incorporou dois jovens da base: Kadir e Lucas Emanuel. Ambos estão à disposição de Franclim Carvalho e têm recebido oportunidades no Campeonato Brasileiro.

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Se obtiver destaque na equipe sub-20, comandada por Rodrigo Bellao, Matheus Henrique pode traçar caminho parecido com os dois jogadores. Na base, inicialmente, o atacante vai concorrer com Arthur Izaque e Matheusinho, que têm atuado na função de centroavante.

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