Justiça do Rio publica edital da Recuperação Judicial da SAF Botafogo Glorioso vive momento de reestruturação após gestão de John Textor

Foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4/8), o edital da recuperação judicial da SAF Botafogo. O processamento foi deferido pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Para assessoria e fiscalização do processo de recuperação, foram nomeados a Preserva-Ação Administração Judicial e o escritório Marcello Macêdo Advogados.

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Agora, os credores terão prazo de 15 dias para apresentarem habilitações ou acenarem com divergências quanto aos valores mostrados na lista de credores da recuperação judicial alvinegra. Haverá posteriormente o prazo de 30 dias para manifestações quanto a objeções ao plano apresentado.

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O edital explica as causas para o pedido de recuperação judicial da SAF Botafogo, destacando os problemas enfrentados ao longo da gestão de John Textor com o caixa único da Eagle Football.

O passivo declarado pela SAF para a recuperação judicial foi de R$ 1.286.396.055,14 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, e cinquenta e cinco reais, e quatorze centavos).

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— (…) Em decorrência do sistema de caixa único mantido pelo Grupo Eagle, injetou recursos financeiros no LYON e no RWDM BRUSSELS, por meio de transferências diretas ou mútuos concedidos à própria EAGLE BIDCO, valores que nunca retornaram ao seu caixa. A Requerente alega que, ante um conflito societário interno do Grupo Eagle, houve um rompimento do acordo de cash pooling pelo LYON, notadamente quando havia um saldo positivo substancial em seu favor. Com a necessidade de antecipação das receitas previsíveis relativas ao ano de 2026, a Requerente adquiriu um elevado grau de endividamento, além da ausência de estimativa de recebimentos de receitas no curso prazo — diz trecho do edital.

Edital da Recuperação Judicial do Botafogo (Foto: Reprodução/TJRJ)

Edital da Recuperação Judicial do Botafogo (Foto: Reprodução/TJRJ)

Edital da Recuperação Judicial do Botafogo (Foto: Reprodução/TJRJ)

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