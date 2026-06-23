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Botafogo conhece datas de jogos do Brasileirão após a Copa do Mundo

Glorioso teve um jogo antecipado para antes da final do Mundial

PorF1 ManiaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:02
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Arthur Cabral celebra seu gol pelo Brasileirão em Botafogo x Corinthians
Arthur Cabral celebra seu gol pelo Brasileirão em Botafogo x Corinthians (Foto: VitoSilva/Botafogo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enfim, definiu as datas dos jogos do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo teve uma partida antecipada para antes da grande decisão do Mundial, contra o Santos, e marcado também o confronto atrasado com o Vitória. Ambos serão disputados no Nilton Santos.

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    O duelo com o Santos não poderia ser realizada na data-base original, dos dias 22 e 243 de julho, devido à participação do Peixe nos playoffs da Sul-Americana. Com isso, a partida foi marcada para 16 de julho, um dia depois do segundo jogo da semifinal da Copa do Mundo, às 19h30 (de Brasília).

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    Já o jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, adiado pelos compromissos do Glorioso nas fases preliminares da Libertadores, ainda em fevereiro, será no dia 23 de julho, justamente meio de semana sem partida do Brasileirão e reservado para a Conmebol. O Glorioso já está nas oitavas de final e, com isso, teria folga no calendário.

    Além disso, a CBF detalhou as rodadas até a 24. Veja abaixo:

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    Botafogo x Santos – 19ª rodada
    📆 16/7 (qui) 🕒 19h30

    Botafogo x Vitória – 4ª rodada
    📆 23/7 (qui) 🕒 19h30

    Cruzeiro x Botafogo – 20ª rodada
    📆 26/7 (dom) 🕒 16h

    Botafogo x Grêmio – 21ª rodada
    📆 A definir
    🏟️ Nilton Santos
    📺 A definir

    Botafogo x Fluminense – 22ª rodada
    📆 8/8 (sáb) 🕒 21h

    Vitória x Botafogo – 23ª rodada
    📆 16/8 (dom) 🕒 18h30

    Botafogo x Athletico-PR – 24ª rodada
    📆 24/8 (seg) 🕒 20h

    Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
    Torcida no Nilton Santos (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
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