Botafogo conhece datas de jogos do Brasileirão após a Copa do Mundo Glorioso teve um jogo antecipado para antes da final do Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enfim, definiu as datas dos jogos do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo teve uma partida antecipada para antes da grande decisão do Mundial, contra o Santos, e marcado também o confronto atrasado com o Vitória. Ambos serão disputados no Nilton Santos.

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O duelo com o Santos não poderia ser realizada na data-base original, dos dias 22 e 243 de julho, devido à participação do Peixe nos playoffs da Sul-Americana. Com isso, a partida foi marcada para 16 de julho, um dia depois do segundo jogo da semifinal da Copa do Mundo, às 19h30 (de Brasília).

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Já o jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, adiado pelos compromissos do Glorioso nas fases preliminares da Libertadores, ainda em fevereiro, será no dia 23 de julho, justamente meio de semana sem partida do Brasileirão e reservado para a Conmebol. O Glorioso já está nas oitavas de final e, com isso, teria folga no calendário.

Além disso, a CBF detalhou as rodadas até a 24. Veja abaixo:

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Botafogo x Santos – 19ª rodada

📆 16/7 (qui) 🕒 19h30

Botafogo x Vitória – 4ª rodada

📆 23/7 (qui) 🕒 19h30

Cruzeiro x Botafogo – 20ª rodada

📆 26/7 (dom) 🕒 16h

Botafogo x Grêmio – 21ª rodada

📆 A definir

🏟️ Nilton Santos

📺 A definir

Botafogo x Fluminense – 22ª rodada

📆 8/8 (sáb) 🕒 21h

Vitória x Botafogo – 23ª rodada

📆 16/8 (dom) 🕒 18h30

Botafogo x Athletico-PR – 24ª rodada

📆 24/8 (seg) 🕒 20h