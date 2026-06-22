Gestão de Textor no Botafogo não repassou cerca de R$ 210 milhões ao governo referentes a IRRF A dívida se divide entre o valor principal dos impostos, multas, juros e outros encargos legais

Dentre os muitos problemas enfrentados pela SAF do Botafogo com John Textor, um vem assombrando internamente e diz respeito a débitos fiscais. Conforme apurou a reportagem do Lance!, a gestão do estadunidense deixou de repassar ao governo cerca de R$ 210 milhões em tributos da SAF referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de colaboradores do clube.

continua após a publicidade

➡️ Justiça restabelece direitos políticos de Textor na SAF do Botafogo

A dívida se divide entre o valor principal dos impostos, multas, juros e outros encargos legais. Em tese, pela jurisprudência, pode ser configurada apropriação indébita dos tributos retidos.

A maior parte do montante provém de parcelamentos rescindidos e débitos recentes junto à Receita Federal do Brasil.

O IRRF é o imposto referente ao valor descontado mensalmente do salário do funcionário contratado no regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou de outros repasses obrigatórios. Tudo, somado, fecha o débito sa SAF do Botafogo em R$ 207.441.769,95.

continua após a publicidade

Textor volta à cena

A disputa pelo controle da SAF alvinegra ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (22). A Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento dos direitos políticos de John Textor no Botafogo, suspendendo os efeitos das decisões arbitrais que haviam afastado o empresário americano dos órgãos de administração da Sociedade Anônima do Futebol.

Além de suspender os efeitos das decisões arbitrais relacionadas diretamente ao empresário, a Justiça determinou seu retorno imediato aos órgãos deliberativos dos quais havia sido afastado. As restrições impostas aos seus direitos políticos também deixaram de produzir efeito até nova deliberação judicial.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

John Textor trava nova batalha societária no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.