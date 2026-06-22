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Gestão de Textor no Botafogo não repassou cerca de R$ 210 milhões ao governo referentes a IRRF

A dívida se divide entre o valor principal dos impostos, multas, juros e outros encargos legais

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 22:08
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John Textor de boné azul e expressão de decepção com as mãos no rosto (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Dentre os muitos problemas enfrentados pela SAF do Botafogo com John Textor, um vem assombrando internamente e diz respeito a débitos fiscais. Conforme apurou a reportagem do Lance!, a gestão do estadunidense deixou de repassar ao governo cerca de R$ 210 milhões em tributos da SAF referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de colaboradores do clube.

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  • John Textor sorri e aplaude usando um boné azul em frente a um bandeirão do Botafogo no fundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Justiça restabelece direitos políticos de Textor na SAF do Botafogo

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    • ➡️ Justiça restabelece direitos políticos de Textor na SAF do Botafogo

    A dívida se divide entre o valor principal dos impostos, multas, juros e outros encargos legais. Em tese, pela jurisprudência, pode ser configurada apropriação indébita dos tributos retidos.

    A maior parte do montante provém de parcelamentos rescindidos e débitos recentes junto à Receita Federal do Brasil.

    O IRRF é o imposto referente ao valor descontado mensalmente do salário do funcionário contratado no regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou de outros repasses obrigatórios. Tudo, somado, fecha o débito sa SAF do Botafogo em R$ 207.441.769,95.

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    Textor volta à cena

    A disputa pelo controle da SAF alvinegra ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (22). A Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento dos direitos políticos de John Textor no Botafogo, suspendendo os efeitos das decisões arbitrais que haviam afastado o empresário americano dos órgãos de administração da Sociedade Anônima do Futebol.

    Além de suspender os efeitos das decisões arbitrais relacionadas diretamente ao empresário, a Justiça determinou seu retorno imediato aos órgãos deliberativos dos quais havia sido afastado. As restrições impostas aos seus direitos políticos também deixaram de produzir efeito até nova deliberação judicial.

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    Dono da SAF do Botafogo, John Textor de camisa branca e calça jeans olha para o lado e mostra o dedão em sinal de &quot;joinha&quot;
    John Textor trava nova batalha societária no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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