Gestão de Textor no Botafogo não repassou cerca de R$ 210 milhões ao governo referentes a IRRF
A dívida se divide entre o valor principal dos impostos, multas, juros e outros encargos legais
Dentre os muitos problemas enfrentados pela SAF do Botafogo com John Textor, um vem assombrando internamente e diz respeito a débitos fiscais. Conforme apurou a reportagem do Lance!, a gestão do estadunidense deixou de repassar ao governo cerca de R$ 210 milhões em tributos da SAF referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de colaboradores do clube.
➡️ Justiça restabelece direitos políticos de Textor na SAF do Botafogo
A dívida se divide entre o valor principal dos impostos, multas, juros e outros encargos legais. Em tese, pela jurisprudência, pode ser configurada apropriação indébita dos tributos retidos.
A maior parte do montante provém de parcelamentos rescindidos e débitos recentes junto à Receita Federal do Brasil.
O IRRF é o imposto referente ao valor descontado mensalmente do salário do funcionário contratado no regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou de outros repasses obrigatórios. Tudo, somado, fecha o débito sa SAF do Botafogo em R$ 207.441.769,95.
Textor volta à cena
A disputa pelo controle da SAF alvinegra ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (22). A Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento dos direitos políticos de John Textor no Botafogo, suspendendo os efeitos das decisões arbitrais que haviam afastado o empresário americano dos órgãos de administração da Sociedade Anônima do Futebol.
Além de suspender os efeitos das decisões arbitrais relacionadas diretamente ao empresário, a Justiça determinou seu retorno imediato aos órgãos deliberativos dos quais havia sido afastado. As restrições impostas aos seus direitos políticos também deixaram de produzir efeito até nova deliberação judicial.
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