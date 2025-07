Botafogo busca soluções para resolver lacunas dentro e fora de campo

Após uma participação marcante no Mundial de Clubes, o Botafogo entra em um novo momento da temporada com importantes decisões a tomar. Com a venda de dois jogadores-chave — o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, ambos negociados com o Nottingham Forest —, o clube vê a necessidade de se reorganizar em campo e fora dele para manter o bom desempenho na sequência da temporada.

Saídas importantes e substituições imediatas

A perda de Jair, zagueiro de apenas 21 anos que havia se consolidado como uma peça de confiança na defesa alvinegra, deixou uma lacuna no setor. O Botafogo já se movimentou para encontrar um substituto, e quem desponta como favorito à vaga é Kaio Pantaleão, recém-contratado junto ao Krasnodar, da Rússia.

Kaio Pantaleão é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outras opções disponíveis para o setor são Serafim e Phillipe Sampaio, ambos destros, mas que ainda não possuem o mesmo prestígio de Kaio. David Ricardo, zagueiro canhoto que vinha sendo utilizado com frequência, não está habituado a jogar pelo lado direito da zaga. Titular na vitoriosa campanha de 2024, Bastos, que seria uma alternativa viável, está fora de combate após passar por cirurgia no joelho esquerdo.

No ataque, Arthur Cabral foi o escolhido para suprir a ausência de Igor Jesus. Contratado junto ao Benfica, o centroavante já fez sua estreia durante o Mundial, participando de dois jogos, mas somando apenas 38 minutos em campo. A expectativa é que ele ganhe mais entrosamento e ritmo de jogo à medida que a temporada avance. A responsabilidade é grande: substituir um dos grandes nomes de 2024, artilheiro e ídolo recente da torcida.

Arthur Cabral na partida contra o Seattle Sounders (Foto: Reprodução/Instagram)

Reforços que animam

Além de Pantaleão e Arthur, o Glorioso também trouxe o jovem meia Álvaro Montoro, destaque do Vélez Sarsfield, que teve uma atuação promissora no Mundial e deixou boa impressão nos torcedores. Com criatividade e personalidade, o jogador se mostra uma alternativa interessante para o meio-campo.

Álvaro Montoro pede passagem por vaga no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outro nome que ainda desperta expectativa é Joaquín Correa. Com passagem pela Inter de Milão e pela Seleção Argentina, o atacante chega como uma das principais contratações do clube nesta janela, embora, assim como Arthur, tenha tido pouco tempo em campo no torneio.

Incógnita no comando técnico

Um dos principais desafios do Botafogo neste momento é definir o novo treinador. Após a eliminação no Mundial de Clubes, Renato Paiva foi demitido. A postura da equipe diante do Palmeiras, considerada apática e “inadmissível” por John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi o estopim para a saída do português. O clube agora busca um nome que se encaixe no perfil desejado pela diretoria.

Próximo desafio

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (7), no CT Lonier, e inicia a preparação para o clássico contra o Vasco, marcado para o próximo sábado (12), às 18h30, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Botafogo busca retomar o foco total nas competições nacionais e internacionais — agora com uma nova cara e ajustes a serem feitos.