Após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Botafogo já traçou seu cronograma de retorno às atividades para a sequência da temporada 2025. A delegação alvinegra retorna ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (01/07), com chegada prevista ao Aeroporto do Galeão às 22h. Os jogadores terão alguns dias de descanso antes da reapresentação oficial, marcada para o dia 7 de julho, no CT Lonier.

Desempenho digno no Mundial

O Glorioso encerrou sua participação no Mundial de Clubes com um desempenho competitivo. Na fase de grupos, a equipe carioca teve uma campanha de destaque ao vencer o PSG e o Seattle Sounders. Na terceira rodada, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, o time garantiu a classificação para as oitavas de final.

No entanto, o sonho do título inédito foi encerrado diante do Palmeiras, que venceu o clássico brasileiro por 1 a 0 na prorrogação. Apesar da eliminação, a campanha deixou boa impressão e demonstrou a competitividade do elenco.

Jogadores do Botafogo celebram vitória contra o PSG (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Renato Paiva é demitido após eliminação

Logo após o fim da participação no Mundial, a diretoria alvinegra decidiu pela demissão do técnico Renato Paiva. A avaliação interna é de que, apesar do desempenho razoável na competição, a equipe precisa de um novo comando para alcançar os objetivos ambiciosos traçados para o restante da temporada. O clube já está no mercado em busca de um novo treinador para dar continuidade ao trabalho.

Renato Paiva comandou o Botafogo em apenas 23 jogos (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Foco nas competições nacionais e na Libertadores

Com a eliminação do Mundial, o Botafogo agora volta suas atenções para as disputas nacionais e continentais. No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro ocupa a oitava colocação e tem um jogo a menos, o que mantém viva a possibilidade de encostar nos líderes da competição nas próximas rodadas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, ainda não divulgou os detalhes do retorno do calendário da Série A.

Na Copa do Brasil, o time tem compromisso marcado no dia 29 de junho, quando enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Nilton Santos, pela partida de ida das oitavas de final.

Já na Copa Libertadores, o Botafogo enfrentará a LDU, do Equador, nas oitavas de final. Os confrontos estão marcados para os dias 14 e 21 de agosto, e o clube aposta na força de sua torcida e na consistência do grupo para avançar às quartas de final da competição continental.