LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Glorioso joga por um empate para avançar às quartas de final
LDU e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, no Equador, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. A partida será transmitida pela Paramount+ no streaming. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo:
➡️ Erro da polícia de Quito irrita o Botafogo, que reclamará na Conmebol
O Glorioso, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, vai a campo na altitude de Quito com vantagem de um gol após vitória no jogo de ida e pode até empatar para garantir a classificação. Artur fez aos 15 segundos o gol que abriu o caminho na primeira fase do mata-mata.
Ficha do jogo
Para o duelo fora de casa, o Botafogo terá os retornos de David Ricardo, Newton e Arthur Cabral, desfalques contra o Palmeiras e que preocupavam por lesão. A expectativa é por um duelo de muita exigência na parte física.
Do outro lado, a LDU conta com a altitude de 2.850 metro para reverter o cenário e vem mais descansada. Tiago Nunes, técnico brasileiro com passagem pelo Alvinegro entre o fim de 2023 e o início de 2024, poupou os dez dos 11 titulares do jogo de ida na rodada do Campeonato Equatoriano no fim de semana.
Quem avançar do confronto irá enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. O Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis na última terça-feira (19), no Morumbis.
✅ FICHA TÉCNICA
LDU X BOTAFOGO
OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LDU: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, José Quintero e Gabriel Villamil; Lisandro Alzugaray, Bryan Ramírez e Jeison Medina. (Técnico: Tiago Nunes).
BOTAFOGO: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino e Montoro (Matheus Martins); Artur e Arthur Cabral.
