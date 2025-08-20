menu hamburguer
Onde Assistir

LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Glorioso joga por um empate para avançar às quartas de final

LDU e Botafogo decidem vaga nas quartas da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraLDU e Botafogo decidem vaga nas quartas da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
18:02
  • Matéria
  Mais Notícias

LDU e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, no Equador, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. A partida será transmitida pela Paramount+ no streaming. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo:

➡️ Erro da polícia de Quito irrita o Botafogo, que reclamará na Conmebol

O Glorioso, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, vai a campo na altitude de Quito com vantagem de um gol após vitória no jogo de ida e pode até empatar para garantir a classificação. Artur fez aos 15 segundos o gol que abriu o caminho na primeira fase do mata-mata.

Ficha do jogo

LDU-escudo-onde-assistir
LDU
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
LIBERTADORES
OITAVAS DE FINAL - VOLTA
Data e Hora
Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
Local
Casa Blanca, em Quito, no Equador
Árbitro
Facundo Tello (ARG)
Assistentes
Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
Var
Germán Delfino (ARG)
Onde assistir

Para o duelo fora de casa, o Botafogo terá os retornos de David Ricardo, Newton e Arthur Cabral, desfalques contra o Palmeiras e que preocupavam por lesão. A expectativa é por um duelo de muita exigência na parte física.

Do outro lado, a LDU conta com a altitude de 2.850 metro para reverter o cenário e vem mais descansada. Tiago Nunes, técnico brasileiro com passagem pelo Alvinegro entre o fim de 2023 e o início de 2024, poupou os dez dos 11 titulares do jogo de ida na rodada do Campeonato Equatoriano no fim de semana.

Quem avançar do confronto irá enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. O Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis na última terça-feira (19), no Morumbis.

FICHA TÉCNICA

LDU X BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LDU: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, José Quintero e Gabriel Villamil; Lisandro Alzugaray, Bryan Ramírez e Jeison Medina. (Técnico: Tiago Nunes).

BOTAFOGO: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino e Montoro (Matheus Martins); Artur e Arthur Cabral.

