Botafogo se despede de Igor Jesus: ‘Um dos maiores atacantes da nossa história’

O Botafogo se despediu oficialmente neste sábado (5) de Igor Jesus, atacante que se tornou um dos principais nomes do clube nos últimos anos. O jogador foi anunciado como novo reforço do Nottingham Forest, da Inglaterra, e encerra sua passagem pelo Glorioso após marcar história com títulos e gols decisivos.

Contratado em julho de 2024, Igor Jesus rapidamente caiu nas graças da torcida alvinegra. Sua estreia foi com o pé direito, em uma vitória sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, acumulou conquistas e desempenhos marcantes: campeão do Brasileirão e da Libertadores no mesmo ano, além de destaque no Mundial de Clubes em 2025, onde marcou o gol da histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain.

Em postagem nas redes sociais, o Botafogo homenageou o camisa 99 com palavras emocionadas:

— Foi no embalo de cada Kamehameha que Igor Jesus escreveu seu nome no Nilton Santos. Sempre com sorriso no rosto, bola nas redes adversárias e espírito de entrega, o camisa 99 entrou para a história do Glorioso. Campeão do Brasileirão. Campeão da Libertadores. Hoje, a gente não diz adeus. Diz obrigado! — publicou o clube.

Ao todo, Igor Jesus disputou 59 partidas com a camisa do Botafogo, marcou 17 gols e deu seis assistências. Além da técnica e faro de gol, o atacante ficou conhecido pela celebração inspirada em Dragon Ball, com seus famosos "Kamehamehas" após balançar as redes.

O elenco do Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira (7), no CT Lonier. O próximo compromisso será o clássico contra o Vasco, no sábado (12), às 16h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

