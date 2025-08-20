Técnico do Arsenal elogia Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras; veja

O Mundial de Clubes da Fifa de 2025 continua repercutindo no cenário esportivo internacional. Apesar de inicialmente vista com desdém por parte da crítica europeia, a competição foi acompanhada de perto por alguns dos principais treinadores do futebol mundial. Além de José Mourinho, do Fenerbahçe, o técnico Mikel Arteta, do Arsenal, também elogiou o torneio — em especial, o desempenho das equipes brasileiras: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nem o título do Chelsea, a atuação do PSG diante do Real Madrid ou a força do Al-Hilal contra gigantes europeus foram suficientes para ofuscar o brilho dos clubes do Brasil. Arteta, agora, une-se ao coro dos que enalteceram o futebol nacional durante o campeonato intercontinental, realizado nos Estados Unidos entre junho e julho deste ano.

continua após a publicidade

— Foram as equipes que mais me surpreenderam e positivamente, porque afinal vemos pouco futebol brasileiro por tudo que temos aqui na Europa também — disse o treinador, em entrevista exclusiva à ESPN.

Mesmo à distância, o espanhol acompanhou os jogos e destacou a qualidade do futebo apresentado na Copa. Botafogo e Flamengo encerraram suas participações nas oitavas de final, mas conquistaram vitórias expressivas sobre os finalistas PSG e Chelsea, respectivamente. Por sua vez, Palmeiras e Fluminense avançaram até as fases decisivas, sendo eliminados apenas pelo campeão.

continua após a publicidade

— Se tivesse que destacar duas coisas, uma seria a competitividade das equipes, com a qualidade individual, e outra seria a fluidez e a personalidade, com a dinâmica que jogaram — elogiou Arteta.

— Estamos vendo que (os clubes do Brasil) estão muito fortes. Temos percebido pelas contratações que têm feito. É uma liga que está investindo e que também é muito forte. A participação no Mundial deu essa dimensão a toda a Europa de qual a realidade do Brasil e o que tem sido feito por aí — completou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.