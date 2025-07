Bastos, do Botafogo, passa por cirurgia no joelho esquerdo

Um dos líderes do elenco do Botafogo e destaque nas conquistas de 2024, o zagueiro Bastos passou por cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado com sucesso, e o angolano compartilhou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ CBF confirma data do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Brasileirão

➡️ Em silêncio, Botafogo desembarca no Rio após participação no Mundial

A cirurgia foi realizada por Tiago Carminatti, do departamento médico do clube, Mestre em Ciências do Sistema Musculoesquelético. O tempo de recuperação não foi divulgado pelo Alvinegro.

continua após a publicidade

- Tudo correu bem, graças a Deus Elohim! Os meus agradecimentos à equipe médica que fez com que tudo fosse feito da melhor forma. Em seguida, à minha família que está sempre presente em todos os momentos. Obrigado ao Botafogo, por ter enviado o médico Tiago Carminatti. Mal posso esperar para voltar a fazer o que mais gosto - disse o defensor, de 34 anos.

Bastos não disputa uma partida oficial desde fevereiro deste ano, quando foi a campo na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Na época, o Glorioso era comandado por Carlos Leiria.

continua após a publicidade

O zagueiro angolano chegou a atuar 45 minutos no jogo-treino contra o Novorizontino, já com Renato Paiva, e esta foi sua última exibição. Depois iniciou tratamento conservador, indicado e acompanhado pelo clube, e viajou para os Estados Unidos visando o Mundial de Clubes. Lá, sentiu novamente o problema e retornou ao Brasil. A cirurgia, então, foi a última saída.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Para a posição, o Botafogo foi ao mercado e contratou Kaio Fernando, que estreou no Mundial de Clubes. A diretoria estuda a contratação de mais um reforço, já que também deve perder Jair em transação com o futebol europeu.