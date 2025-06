Botafogo acerta a contratação de Joaquín Correa

O Botafogo acertou a contratação o atacante Joaquín Correa, que deixa Inter de Milão. A diretoria alvinegra resolveu o imbróglio com clube italiano pela liberação imediata do jogador, na manhã desta segunda-feira (9) que assinará até o fim de 2028. "Tucu" Correa irá se apresentar já nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, tendo de ser inscrito até esta terça-feira (10).

A negociação não terá custos de transferência entre os clubes. Correa já tinha dado a palavra ao Botafogo, mas não havia a confirmação sobre sua chegada agora ou após a competição intercontinental, que terá início no próximo domingo (15) para o Alvinegro. As informações iniciais são do jornalista Fabrizio Romano.

Joaquín Correa é visto pela SAF como peça para aumentar o nível do setor e dar experiência aos jovens que buscam espaço. No início do ano, ele foi oferecido ao Internacional, mas sem avanços.

Com pouco espaço na Inter de Milão Na última temporada, Correa teve apenas 22 aparições e dois gols marcados. Ele foi formado pelo Estudiantes (ARG) e acumula passagens no futebol europeu por Sevilla, Olympique de Marselha, Sampdoria e Lazio - onde foi destaque.

Além do argentino, o Botafogo também acertou para o Mundial de Clubes e sequência da temporada o zagueiro Kaio Pantaleão e o meia Álvaro Montoro, já apresentados, e anunciou a chegada do centroavante Arthur Cabral. Outras movimentações acontecerão na janela de transferências após a competição.