Depois de 23 jogos à frente do Botafogo em cerca de quatro meses, o técnico Renato Paiva não resistiu à derrota para o Palmeiras no Mundial de Clubes e foi demitido do cargo. A demissão aconteceu na noite do último domingo (29), após passagem de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas.

Nos bastidores da troca no comando do elenco estão, além da atuação contra o Palmeiras, classificada como "inadmissível", as apresentações antes do Mundial. Ainda que a vitória histórica sobre o PSG tenha sido exaltada, o sentimento foi de que o conversado no ato da contratação, em fevereiro, não vinha sendo cumprido quanto a estilo de jogo.

Após a partida contra a equipe paulista, Textor foi ao hotel onde estavam os jogadores, elogiou a campanhas, mas externou o descontentamento. Ofensividade sempre foi uma cobrança do empresário estadunidense, e a eliminação no Mundial foi marcada por uma equipe dominada pelos comandados de Abel Ferreira.

Renato Paiva comandou o Botafogo em apenas 23 jogos (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A decisão pegou Renato Paiva, membros da comissão técnica e jogadores de surpresa durante a folga após a derrota. A delegação deixará os Estados Unidos na manhã desta terça-feira (1/7) em vôo fretado.

John Textor já começou as buscas por um novo técnico que se encaixe no perfil desejado. O dono da SAF alvinegra estará mais presente na rotina do clube após se afastar da gestão do Lyon, da França.

O Botafogo está vivo e forte nas três frentes para o segundo semestre. Paiva deixa o cargo com a equipe na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, seis pontos atrás do líder Flamengo, e nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.