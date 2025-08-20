Santos acerta a contratação de Vojvoda como novo técnico

O Santos fechou nesta quarta-feira (20) a contratação de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, como novo comandante do Peixe. O clube realizou uma reunião virtual com o treinador depois da desistência em contratar Jorge Sampaoli.

continua após a publicidade

Sampaoli fez inúmeras exigências para aceitar a proposta do Peixe. O clube chegou a ceder em alguns pontos, acertando bases salariais, multa rescisória e até a contratação de reforços.

Bombando no Lance!

➡️Mulher de Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem conversa vazada sobre traição

➡️Postagem do Flamengo sobre Gabigol repercute: ‘Isso não se faz’

➡️Imprensa europeia destaca atacante como possível nome de Seleção Brasileira: ‘Fenômeno’

continua após a publicidade

As conversas com Juan Pablo Vojvoda avançaram após o Santos considerar que Sampaoli extrapolou os limites ao pedir o afastamento de mais de dez jogadores do elenco atual, incluindo joias recém-promovidas da base, como Robinho Jr, Souza. e Gabriel Bontempo. Além disso, o argentino exigiu um investimento de R$ 60 milhões em reforços.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Juan Pablo Vojvoda acertou contrato com o Peixe (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Bastidores das negociações:

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, saiu satisfeito das conversas com Juan Pablo Vojvoda. De acordo com a diretoria, o perfil buscado era de um técnico experiente, exigente, mas que soubesse trabalhar em sintonia com Neymar — extraindo o melhor do camisa 10 e de todo o elenco, sem criar atritos desnecessários.

continua após a publicidade

A escolha também teve a aprovação do diretor-executivo de futebol, Alexandre Mattos, que considerou Vojvoda a melhor alternativa. O dirigente, que já havia trabalhado com Jorge Sampaoli no Atlético-MG, entende que o novo treinador se encaixa melhor no momento do clube. A expectativa é de que o Santos anuncie ainda mais três reforços nos próximos dias.

Veja a carreira de Vojvoda:

Contratado pelo Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda permaneceu no comando do clube por cinco temporadas, três delas completas, somando 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

No período, conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas vezes a Copa do Nordeste (2022 e 2024). O argentino foi demitido após um período de instabilidade do clube na atual temporada, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Sob o comando de Vojvoda, o Fortaleza disputou três edições da Copa Libertadores, algo inédito na história do clube, além de uma final da Copa Sul-Americana. Antes de chegar ao Fortaleza, o treinador teve passagens pelo futebol argentino e chileno, onde comandou o Unión La Calera.

NÚMEROS

309 jogos

144V - 77E - 88D

54.9% aproveitamento

473 gols marcados

316 gols sofridos

5 títulos

*As informações são do Sofascore