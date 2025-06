O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão, de 29 anos. O jogador era do Krasnodar, da Russia, onde foi campeão nacional na última temporada, e assinou com o Alvinegro até 2028.

continua após a publicidade

Pantaleão está no no Rio de Janeiro desde domingo (1) para fazer os exames médicos e assinar o contrato, oficializado nesta quinta-feira (5). O reforço chega em meio à janela extraordinária para o Mundial de Clubes, que abriu no dia da chegada de Pantaleão ao Rio e vai até o dia 10, data final para o envio da lista de inscritos na competição.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Natural de Araraquara, o defensor foi revelado pela Ferroviária e defendeu também o Athletico-PR antes de ir para a Europa em 2017. Ficou no Santa Clara, de Portugal, por dois anos e depois foi para o futebol russo.

continua após a publicidade

Outras contratações do Botafogo

Se por um lado o Botafogo se despede de Igor Jesus, Cuiabano e Jair, por outro está buscando repor essas saídas. Por isso, além de Kaio Pantaleão, o Glorioso encaminhou a contratação do atacante Arthur Cabral, de 27 anos, do Benfica. A expectativa é que o negócio se concretize nos próximos dias para que ele possa jogar o Mundial de Clubes.

➡️ Arthur Cabral, Correa, Jović… Veja salários dos alvos do Botafogo

Segundo apurou a reportagem do Lance!, as tratativas não impedem o prosseguimento das conversas com outros nomes da posição. O sérvio Luka Jović, com vínculo a expirar com o Milan, também tem conversas e a diretoria da SAF mantém otimismo.

continua após a publicidade

Veja mais notícias do Botafogo



➡️ Clube da Série B receberá valor milionário em venda de Igor Jesus para Inglaterra

➡️ Botafogo vai ao Mundial em alta sob o comando de Renato Paiva

➡️ Paiva admite reforços abaixo do esperado e analisa vitória do Botafogo sobre o Ceará