CBF divulga data e horário da final do Brasileirão Feminino A2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários da final do Brasileirão Feminino A2, entre Botafogo e Santos. O jogo de ida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na terça-feira (26), às 21h, enquanto a volta será na Vila Belmiro, em Santos, no sábado (30), às 15h.

Por terem chegado nas semifinais, os dois clubes já têm a vaga garantida na Série A1 de 2026, que contará com 18 times na próxima temporada. Esta é a primeira vez que o Alvinegro paulista disputa a segunda divisão, enquanto o carioca já disputou em 2020, quando foi vice-campeão, e em 2023, quando foi semifinalista.

Caminhos de Santos e Botafogo até a final do Brasileirão A2

As equipes estavam no Grupo A na primeira fase e se enfrentaram na 5ª rodada. Em Jundiaí-SP, as Sereias venceram por 3 a 1, mantendo uma invencibilidade que carregam até a final. Já as Gloriosas, conheceram sua primeira e única derrota da competição.

Além de terem se enfrentado, os times jogaram contra Atlético-MG, Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Avaí Kindermann e São José. No Grupo B, estavam Fortaleza, Vitória, Mixto, Ação, Itacoatiara, Paysandu, Atlético Rio Negro e Remo.

Classificado na liderança, o Santos enfrentou o Ação nas quartas de final, avançando com duas vitórias (por 1 a 0 e 2 a 1) e garantindo o acesso de volta para a Série A1. Na semi, eliminou o Atlético-MG nos pênaltis. Na Arena MRV, perdeu por 1 a 0, mas venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e, nas penalidades, por 5 a 4.

Já as Gloriosas, passaram na vice-liderança e, valendo a vaga na elite, venceram o Mixto nos dois jogos (2 a 1 e 5 a 2). Na semifinal, fizeram dois jogos duros contra o Fortaleza, empatando nas duas ocasiões e passando nos pênaltis por 5 a 3. Partida, inclusive, que gerou polêmica por conta de um gol mal anulado das Leoas.

