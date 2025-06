Arthur Cabral é o novo atacante do Botafogo. O centroavante de 27 anos estava no Benfica há duas temporadas e vestirá a camisa alvinegra a partir do Mundial de Clubes. A seguir, o Lance! relembra a carreira europeia do jogador e dá detalhes sobre suas armas em campo.

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Arthur Mendonça Cabral chegou ao Ceará em 2014 para participar das categorias de base. Estreou como profissional no Vozão no ano seguinte, onde permaneceu até 2018. Foram 29 gols e duas assistências em 75 exibições. Em 2019, o atacante parou no Palmeiras por R$ 5,5 milhões. A contratação de Arthur foi, na verdade, a confirmação de um retorno. O atacante, com 20 anos na época, chegou a vestir as cores alviverdes em 2015, nas divisões de base, mas não ficou.

O atacante, porém, partiu para a Europa em 2019 para o Basel, da Suíça, clube o qual fez o ganhar protagonismo no Velho Continente e chamar a atenção. A melhor fase da carreira foi lá: 65 gols em 106 jogos. Após isso, transferiu-se para a Fiorentina, da Itália, onde também teve destaque, com 19 tentos em 64 oportunidades.

A última dança internacional do atacante foi no Benfica, de Portugal, clube que o contratou por 20 milhões euros (R$ 107 milhões na época) fixos, mais 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na época) em variáveis. Sob comando de Bruno Lage, o atacante não conseguiu ser protagonista no time titular, em virtude da boa fase do grego Vangelis Pavlidis, que encerrou a temporada com 19 gols e 7 assistências. Na última temporada, Arthur realizou 34 partidas em todas as competições pela equipe, com sete gols e sete assistências. Por conta da baixa utilização, o clube não exitou em perder o brasileiro antes da disputa do Mundial.

Arthur Cabral no futebol europeu 🌍

Arthur Cabral

248 jogos (156 titular)

102 gols

20 assistências

111 minutos para participar de gol

2.3 finalizações por jogo (0.97 no gol)

0.65 passes decisivos por jogo

46% dos duelos aéreos vencidos

0.82 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.99

Como joga Arthur Cabral? ⚽

Para muitos entusiastas do futebol brasileiro, Arthur faz parte de um grupo de jogadores em baixa no país. Centroavante de 1,86m, ele é um jogador extremamente físico, que atua como um clássico camisa 9. Especialista no pivô, funciona como uma válvula de escape para tirar uma equipe da situação de pressão a partir da retenção da bola. A partir do domínio realizado, ele atrai a presença de um zagueiro para fora da sua posição no campo de origem e gera espaço nas costas da defesa adversária. Pela mesma característica, é usado constantemente no jogo direto, quando a bola sai do campo defensivo para o ataque por meio de lançamentos ou passes longos.

Jogador vertical de poucos toques, Arthur busca o objetivo máster do futebol a todo custo: fazer gols. Seja no jogo aéreo, finalizando de fora da área ou com o pé não dominante, o brasileiro é um homem-gol tradicional. Apesar disso, mesmo não sendo um atleta veloz, utiliza do seu vigor físico para atacar profundidade e chegar mais perto da baliza do oponente.

No aspecto defensivo e de participação constante em qualquer lugar do campo, talvez o Botafogo perca uma das principais características de Igor Jesus. Arthur, no caso, não tem histórico de ser tão voluntarioso e proativo devido ao corpo mais físico.

Apesar de ter sido contratado para ser substituto de Igor no Botafogo, Arthur Cabral pode conseguir fazer dupla com o camisa 99 durante a disputa do Mundial. Isso acontece pelo camisa 98 ter sido contratado durante a janela de transferências especial para a competição e será inscrito.

