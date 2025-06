O meia-atacante Álvaro Montoro, de apenas 18 anos, vem chamando atenção e "pedindo passagem" com suas primeiras atuações com a camisa do Botafogo, no Mundial de Clubes da Fifa. Chamado de "novo Almada", o jovem argentino tem se destacado por, apesar da pouca idade, ter performado bem e sem aparentar sucumbir a pressão de partidas importantíssimas, como contra os poderosos Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, pela fase de grupos do certame.

continua após a publicidade

➡️ Sem Gregore, volante de confiança de Paiva pode ser titular do Botafogo

Durante o jogo contra a equipe espanhola, por exemplo, o argentino teve uma atuação de destaque. Além de ter entrado para segurar a bola, ele trabalhou bem pelo lado esquerdo em dobradinha com Cuiabano. Em um momento, deu lindo passe, do setor defensivo, em um dos poucos ataques puxados pela equipe Alvinegra na segunda etapa da partida.

Álvaro Montoro pede passagem por vaga no Botafogo (Vítor Silva/Botafogo)

Tratado como joia em seu ex-clube, Montoro foi um dos destaques do Vélez Sarsfield na fase de grupos da Libertadores. Pelo torneio continental, o jogador, que pode atuar tanto centralizado, como em ambas as pontas, anotou três gols em cinco jogos, além de também ter dado uma assistência, tendo tido, ao todo, 36% das participações em gols da equipe, mesmo sendo titular apenas em 17% das partidas.

continua após a publicidade

Pedindo passagem

Justamente pela regularidade de já vir jogando pelo time portenho, o camisa 8 "furou" a fila de outros atletas também recém chegados, mas que não vinham atuando com constância, como é o caso de seu compatriota Joaquín "Tucu" Correa e o centroavante Arthur Cabral, ambos reservas nas equipes que jogavam antes do Glorioso, a Inter de Milão e o Benfica, respectivamente.

O atleta foi adquirido por US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões) no início do mês de junho. Seu contrato com o clube argentino acabaria no fim do ano e o Alvinegro acredita que pagou menos do que ele realmente vale, já que o atleta poderia sair de graça na próxima temporada.

continua após a publicidade

🔥Bombando no Lance!:

➡️Jornalista desdenha de time brasileiro: 'Nem entre 10 primeiros'

➡️Time eliminado do Mundial de Clubes é recebido com protestos no aeroporto

➡️Após 6 a 0, Guardiola lamenta resultado do Manchester City: 'Perdemos por um gol'