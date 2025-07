Resultado de PSG x Bayern de Munique gera debate entre torcedores brasileiros

O PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Undiso, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Após o resultado, torcedores do Flamengo, Botafogo e Palmeiras protagonizaram um debate nas redes sociais sobre as participações dos próprios clubes no novo torneio da Fifa.

A comparação entre as campanhas aconteceu devido a determinadas coincidências. Tudo começou quando o Glorioso venceu o PSG na fase de grupos. A equipe frances, por sua vez, eliminou o Bayern de Munique, que havia vencido o Flamengo nas oitavas de final do torneio.

Por outro lado, a equipe de Filipe Luís venceu o Chelsea, que eliminou o Palmeiras, na última sexta-feira (4), pelas quartas de final. Contudo, a equipe alviverde venceu o Botafogo, nas oitavas de final do torneio, que foi o clube que iniciou a coincidência entre as campanhas dos clubes.

O cenário serviu de motivo para alguns torcedores especularem sobre qual clube teve a melhor performance dentro do Mundial. Veja abaixo a repercussão:

PSG x Bayern de Munique

Em campo, as duas equipes protagonizaram um jogo brigado com uma lesão feia e duas expulsões. O time alemão chegou a dominar as ações em campo, mas teve do outro lado um PSG bastante efetivo nas chances criadas.

Duoé e Dembelé foram os responsáveis pelos gols da classificação parisiense. Os dois tentos foram marcados durante a segunda etapa do confronto. Vale destacar, que o camisa 10 balançou as redes na reta final da partida, quando o time francês jogava com dois jogadores a menos.

Willian Pacho e Lucas Hernandez foram os jogadores expulsos na partida. O zagueiro foi advertido após realizar uma entrada dura em Goretzka, já o lateral, deu uma cotevelada no rosto de Raphael Guerreiro.

Classificado, o PSG espera o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund para saber o adversário das semifinais do Mundial de Clubes. A Partida acontece na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Já o Bayern, eliminado, não joga mais na temporada e entra de férias.