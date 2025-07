O Botafogo entra em campo neste sábado (5), às 19h (horário de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Série A2. O duelo vale o acesso para as Gloriosas, que venceram o jogo de ida por 2 a 1, e jogam por um empate.

O Botafogo iniciou as atividades no futebol feminino em 1995 e desde então conquistou quatro títulos: o tricampeonato Campeonato Carioca (2014, 2020/2021 e 2022) e uma Taça da Cidade de Nova Iguaçu (2015).

O Nilton Santos, casa das alvinegras na temporada, é uma das apostas do Botafogo pelo acesso. Torcedores que quiserem acompanhar a partida no estádio terão entrada gratuita através dos portões do Setor Leste Inferior.

Uma das mais experientes do elenco, a meio-campista Rita Bove falou sobre o palco da decisão.

— Jogar no estádio do Nilton Santos é muito bom. É a nossa casa, com nosso torcedor acompanhando de perto, vibrando, incentivando. Temos que levar isso para dentro de campo como força coletiva para o grupo, encarando o adversário com ousadia, equilíbrio e responsabilidade. É decisão, é em casa, e não há nada mais gratificante que isso — disse ela.

A campanha do Botafogo

Na primeira fase, o Botafogo terminou na vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos somados em sete rodadas. No mata-mata, levou a melhor no primeiro confronto, com vitória por 2 a 1 e gols de Bia e Júllia.

— Sem dúvidas será mais uma grande partida. É um confronto de 180 minutos, do quais 90 já foram disputados. Agora, apesar da vantagem adquirida, nada está definido; sabemos da qualidade do adversário e trabalhamos os últimos ajustes durante a semana, para buscar nossa melhor versão nesta decisão — avaliou Rita.

Nesta campanha, os destaques botafoguenses são Júllia Moreira, com 10 gols na temporada, além de Bebê, Bia e Carol. O time é comandado por Léo Goulart, de 28 anos, que está desde 2021 no clube com experiência anterior como auxiliar técnico.

Rita Bove chegou ao Botafogo nesta temporada. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Confira as informações do jogo entre Botafogo x Mixto-MT feminino

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MIXTO-MT FEMININO - SÉRIE A2 FEMININA