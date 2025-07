Craque do PSG elogia Botafogo: ‘Se você não jogar 100%, você perde’

Ousmane Dembélé, craque do PSG e um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2025, compartilhou suas impressões sobre a participação do clube de Paris no Mundial de Clubes da Fifa. Ele não escondeu a surpresa com a derrota do time para o Botafogo na fase de grupos, em Los Angeles.

Em uma entrevista ao canal oficial do PSG, o atacante francês elogiou o alto nível da competição e a força dos clubes brasileiros.

- Teve algumas partidas realmente boas, e muitas surpresas também. Quando você enfrenta o Botafogo, se não der 100% de si, se não correr, você acaba perdendo. Eles nos surpreenderam - disse Dembélé.

Ousmane Dembélé em entrevista ao canal oficial do PSG (Foto: Reprodução/PSG)

Embora não tenha jogado naquela partida devido a uma lesão na coxa esquerda, ele acompanhou de perto a derrota do PSG por 1 a 0, com o gol marcado por Igor Jesus, que está a caminho do Nottingham Forest, na Inglaterra.

Além da queda para o Botafogo, Dembélé também mencionou outras surpresas do Mundial, como as eliminações do Manchester City para o Al-Hilal e da Inter de Milão para o Fluminense.

- Enfrentar times brasileiros não é fácil. Jogar contra esses clubes é desafiador. Acredito que ainda teremos mais surpresas - completou o francês.

Quando o PSG volta a jogar?

O PSG volta a campo neste sábado (5), às 13h (de Brasília), contra o Bayern de Munique, em Atlanta, em um duelo das quartas de final da competição. A equipe de Luis Enrique busca uma vaga nas semifinais e conta com o retorno de Dembélé, que já se recuperou da lesão, para tentar manter vivo o sonho do título inédito.