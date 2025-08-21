Botafogo joga a vida contra a LDU pelo sonho do bi da Libertadores

É dia de decisão para o atual campeão da Libertadores. Nesta quinta-feira (21), em Quito, no Equador, o Botafogo vai a campo diante da LDU valendo vaga nas quartas de final da competição continental. Apesar do momento de instabilidade, vale a manutenção do sonho do bicampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Erro da polícia de Quito irrita o Botafogo, que reclamará na Conmebol

➡️ Olho no rival: LDU poupa destaques para decisão com o Botafogo na Libertadores

O Botafogo terá uma missão muito complicada: segurar o adversário nas condições adversas, com altitude de 2.850 metros. Um outro jogo, outro ritmo, mas com a responsabilidade de segurar a vantagem aberta no Rio de Janeiro.

No Nilton Santos, o desempenho dos comandados de Davide Ancelotti foi ruim. O placar aberto aos 15 segundos de jogo com Artur, completando cruzamento de Alex Telles, deu ótimos sinais. O apresentado, no entanto, foi um dia de extrema dificuldade na criação e acumulando erros nas tomadas de decisão. Tinha tudo para ser um cenário mais complicado.

continua após a publicidade

Artur fez o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Técnico da LDU, Tiago Nunes viu a equipe equatoriana mais solta e criando boas oportunidades - Vitinho, lateral-direito do Glorioso, salvou duas claras, sendo uma praticamente em cima da linha. Se a postura for a mesma, será uma quinta-feira complicada para o Botafogo.

Fisicamente foi um atropelo da LDU no Nilton Santos, mesmo marcando em bloco mais alto. Isso, com a altitude, tende a dificultar ainda mais a saída de bola - problema dos grandes na partida de ida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A notícia boa em relação ao último jogo, a derrota para o Palmeiras, é a elevação do nível em condições físicas. Ancelotti contará com os retornos de David Ricardo, zagueiro, Newton, volante, e Arthur Cabral, centroavante. Pensando nos duelos e na comparação, o meia é boa alternativa no lugar de Artur, Savarino ou Montoro para crescer o time e dar força.

É tudo ou nada. Desafio complicado para o atual campeão da Libertadores, que, caso confirme a classificação, irá enfrentar o São Paulo - novamente - nas quartas de final.