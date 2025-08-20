menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Olho no rival: LDU poupa destaques para decisão com o Botafogo na Libertadores

Glorioso tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final

Tiago Nunes é o técnico da LDU (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
imagem cameraTiago Nunes é o técnico da LDU (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
05:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Adversária do Botafogo nesta quinta-feira (21), às 19h (e Brasília), pela volta das oitavas de final da Libertadores, na altitude de Quito, a LDU, do técnico Tiago Nunes, teve seus principais jogadores poupados na rodada de fim de semana. Os equatorianos jogarão no Casa Blanca precisando vencer por dois gols para avançarem, ou um para levar a decisão aos pênaltis.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Botafogo associativo trabalha por equilíbrio de contas em ano conturbado

Da equipe titular que foi a campo no Nilton Santos na última semana, no 1 a 0 para o Glorioso, apenas um jogador encarou o Manta, no domingo, pelo Campeonato Equatoriano, no empate em 1 a 1: o meia Fernando Cornejo, que deixou o gramado aos 25 do segundo tempo na partida no Rio de Janeiro, sendo o primeiro substituído da LDU para a entrada do meia-atacante Alvarado.

Contra o Manta, Cornejo foi novamente a primeira troca de Tiago Nunes, desta vez dando lugar a Villamil, titular da LDU no jogo de ida do mata-mata. As outras quatro substituições também foram para promover as entradas de jogadores que iniciaram no Nilton Santos: Bryan Ramírez, autor do gol de empate aos 52 do segundo tempo, Jeison Medina, Estrada e Alzugaray.

continua após a publicidade
Bryan Ramírez fez o gol da LDU no empate com o Manta (Foto: Divulgação/LDU)
Bryan Ramírez fez o gol da LDU no empate com o Manta (Foto: Divulgação/LDU)

Botafogo utiliza mais titulares

Davide Ancelotti, por sua vez, precisou entrar com alguns destaques contra o Palmeiras, também no domingo, pelo Brasileirão. Do time que enfrentou a LDU na ida, quatro iniciaram na derrota do Botafogo para o Verdão: John, Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas. Vitinho, Savarino, Danilo e Montoro entraram no segundo tempo.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Para a decisão na altitude de 2.850 metros de Quito, o Botafogo terá os retornos de David Ricardo, que se lesionou na primeira partida, Newton e Arthur Cabral, desfalques contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias