Mulher de Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem conversa vazada sobre traição

O volante Richard Rios, ex-jogador do Palmeiras, e atualmente no Benfica, teve sua vida fora de campo esquentada nesta terça-feira (19). A namorada do jogador, Madu Carvalho, respondeu uma mensagem que apontava uma traição do jogador colombiano, e teve sua conversa vazada. A foto foi publicada pelo portal do jornalista Léo Dias.

continua após a publicidade

A passagem de Richard Ríos, ex-Palmeiras, pelo Benfica, começou em grande estilo. O craque tem sido titular absoluto com o técnico Bruno Lage e já caiu nas graças do torcedor português. Até os rivais já tem elogiado o desempenho do colombiano.

➡️Postagem do Flamengo sobre Gabigol repercute: ‘Isso não se faz’

Apesar do grande momento dentro dos gramados, a vida fora das quatro linhas tem sido agitada para Richard Ríos, ex-Palmeiras. Nesta terça-feira (19), o jornalista Léo Dias divulgou um print de uma conversa de sua namorada rebatendo rumores de uma suposta traição.

continua após a publicidade

- Esse povo pensa que eu ligo pra os que estão falando. Vão morrer me chamando de corna. Só tem prostituta ridícula e aquela cantora de boteco que queria ficar com ele, mas eu sou mais bonita - disparou Madu Carvalho

Richard Ríos, ex-Palmeiras, está jogando pelo Benfica (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Veja o print da namorada de Richard Ríos, ex-Palmeiras, respondendo sobre suposta traição

Chegada ao Benfica e multa milionária

A equipe de Portugal desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

continua após a publicidade

Richard Ríos também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com 25 anos, Richard Ríos se destacou no Palmeiras e em atuações pela Seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.