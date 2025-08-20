Postagem do Flamengo sobre Gabigol repercute: ‘Isso não se faz’

Nesta quarta-feira (20), depois de muito tempo, Flamengo e Gabigol voltaram a animar a torcida rubro-negra. Tudo começou com uma postagem do Flamengo, que relembrou o clássico 'Gabigol tá pedindo', contra o Internacional na Libertadores de 2019. Os clubes voltam a se enfrentar hoje pela Glória Eterna.

Há cinco anos atrás, no auge de Gabigol no Flamengo, o Rubro-Negro disputava as quartas de final da Libertadores contra o Internacional, no Beira-Rio. O lendário Galvão Bueno estava na transmissão e narrou um gol do clube com "Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo". A bola chegou no então 9 do Flamengo e ele guardou para sacramentar a classificação.

Hoje, que os clubes voltam a se enfrentar pela Libertadores, e no Beira-Rio, o Flamengo fez uma publicação sobre o Gabigol que animou os torcedores nas redes sociais. Vale lembrar que hoje o atacante defende as cores do Cruzeiro. Veja abaixo.

Gabigol ex-jogador do Flamengo durante aquecimento antes da partida contra o Palmeiras no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Veja publicação do Flamengo sobre Gabigol que animou os torcedores

Rubro-Negro encerra preparação para jogo contra o Internacional

O Flamengo finalizou a preparação para a partida contra o Internacional. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A boa notícia na equipe carioca é o retorno de Arrascaeta. Diferente de 2019, Flamengo e Gabigol já não contam um com o outro.

O camisa 10 rubro-negro está de volta após cumprir suspensão no jogo de ida entre Flamengo e Internacional, quando os times se enfrentaram no Maracanã (vitória rubro-negra por 1 a 0). Diante deste cenário, Arrascaeta retorna ao time titular, que conta com uma dúvida importante no meio-campo.

O técnico Filipe Luís definirá horas antes do jogo no Beira-Rio quem formará a dupla de volantes com Jorginho. No primeiro confronto entre as equipes, Allan foi titular. Já no domingo, pelo Brasileirão, Saúl começou em campo e foi bastante elogiado pelos torcedores. Filipe Luís, após o confronto, também enalteceu o espanhol.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta. Samuel Lino, Bruno Henrique (Pedro) e Plata (Luiz Araújo).