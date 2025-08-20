O Botafogo já está em Quito, no Equador, para o duelo decisivo com a LDU, nesta quinta-feira (21), valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. O desembarque aconteceu na noite da última terça-feira (19), mas o trajeto até o hotel da concentração da delegação foi um problema.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo associativo trabalha por equilíbrio de contas em ano conturbado

➡️ Diretor da Eagle pede saída de Textor do Botafogo, e dono da SAF rebate acusações

Houve atraso de mais de 30 minutos em relação ao horário programado para chegada de jogadores e estafe. Isso será relatado à Conmebol em representação nesta quarta.

continua após a publicidade

As informações foram publicadas pelo "Canal do Medeiros" e confirmadas pelo Lance!. A principal reclamação foi em cima da postura da polícia de Quito.

De acordo com os relatos, a escolta errou diversas vezes o trajeto em Quito até o hotel e isso gerou incômodo devido ao planejamento traçado. Foram quase seis horas em voo fretado e a chegada à concentração aconteceu por volta das 0h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

O Botafogo treina nesta quarta-feira no CT do Independiente del Valle de olho no duelo com a LDU, às 19h desta quinta, no Estádio Casa Blanca.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Como venceu na ida pelo placar de 1 a 0, com gol de Artur aos 15 segundos de jogo, o time comandado por Davide Ancelotti joga por um empate em Quito para avançar de fase. Vitória da LDU por mais de dois gols classifica os equatorianos, enquanto por apenas um de vantagem levará a decisão para os pênaltis. O vencedor irá enfrentar o São Paulo, que eliminou o Atlético Nacional (COL).