Triunfo diante do Palmeiras impulsiona Atlético na briga pela Libertadores: veja as probabilidades Galo quase dobrou as chances de voltar a principal competição do continente

A vitória sobre o Palmeiras deu um impulso importante ao Atlético na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. Com os três pontos conquistados, a probabilidade de classificação do Galo pelo Campeonato Brasileiro praticamente dobrou em relação ao cenário anterior à rodada.

A vitória sobre o Palmeiras deu um impulso importante ao Atlético na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. Com os três pontos conquistados, a probabilidade de classificação do Galo pelo Campeonato Brasileiro praticamente dobrou em relação ao cenário anterior à rodada.

Atualmente, o Atlético ocupa a oitava colocação da Série A, com 28 pontos. A equipe está a apenas três pontos do Bragantino, primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores, que soma 31.

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Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, referência em projeções estatísticas no futebol, o Galo tem atualmente 23% de chances de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro.

Além de aumentar suas possibilidades de classificação para o principal torneio continental, o triunfo também deixou o Atlético em situação mais confortável na tabela. A equipe abriu sete pontos de vantagem para o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que tem 21 pontos.

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Outras chances de Libertadores para o Atlético

Além da campanha no Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda possui outros caminhos para disputar a Copa Libertadores de 2027. A equipe segue na briga pelos títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, competições que também podem garantir a classificação para o torneio continental.

Levantar a taça de qualquer um dos dois torneios assegura vaga direta na próxima edição da Libertadores. Na Copa do Brasil, a partir desta temporada, a classificação também é estendida ao vice-campeão.

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No mata-mata nacional, o Galo está nas oitavas de final e terá pela frente o Juventude. Já na Copa Sul-Americana, o adversário da próxima fase ainda não está definido. O time mineiro enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto de playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.

Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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